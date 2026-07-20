Если огурцы растут «крючками» или желтеют, не стоит паниковать. Существует несколько способов исправить ситуацию.

Такое явление считается нормальным осенью, когда температура понижается и плодоношение огурцов завершается. Однако это становится проблемой, если растение только начинает завязывать первые плоды.

Существует три основные причины, почему это происходит. Во-первых, в теплице могут быть сквозняки. Огурцы не переносят резкие перепады температур, поэтому важно убедиться, что растения не подвергаются порывам ветра.

Во-вторых, проблемы могут возникнуть, если огурцы посажены слишком близко друг к другу. В таком случае им не хватает света и питательных веществ.

В-третьих, огурцам может не хватать влаги или вода может быть слишком холодной. В результате растения начинают давать плоды в форме «крючков».

Если указанные причины не обнаружены, следует подкормить огурцы. Для этого в ведре воды размешивают стакан древесной золы. Перед внесением подкормки грядки обильно увлажняют, а затем поливают зольным раствором.

Если это средство не помогло, можно перейти к более серьезным мерам. Используйте подкормку на основе сульфата калия, добавляя 1 столовую ложку средства на ведро воды.

Если огурцы желтеют, это может указывать на нехватку питательных веществ. Исправить ситуацию можно с помощью подкормки на основе коровяка. Для этого ведро перепревшего навоза заливают 30 литрами воды.

Состав должен настояться около 5 дней. Затем 1 литр полученного раствора разбавляют 10 литрами воды. Концентрация средства снижается, поэтому под каждый куст выливают 1 литр подкормки.