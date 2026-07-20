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Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей 0 23

Дом и сад
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей

Если огурцы растут «крючками» или желтеют, не стоит паниковать. Существует несколько способов исправить ситуацию.

 

Такое явление считается нормальным осенью, когда температура понижается и плодоношение огурцов завершается. Однако это становится проблемой, если растение только начинает завязывать первые плоды.

Существует три основные причины, почему это происходит. Во-первых, в теплице могут быть сквозняки. Огурцы не переносят резкие перепады температур, поэтому важно убедиться, что растения не подвергаются порывам ветра.

Во-вторых, проблемы могут возникнуть, если огурцы посажены слишком близко друг к другу. В таком случае им не хватает света и питательных веществ.

В-третьих, огурцам может не хватать влаги или вода может быть слишком холодной. В результате растения начинают давать плоды в форме «крючков».

Если указанные причины не обнаружены, следует подкормить огурцы. Для этого в ведре воды размешивают стакан древесной золы. Перед внесением подкормки грядки обильно увлажняют, а затем поливают зольным раствором.

Если это средство не помогло, можно перейти к более серьезным мерам. Используйте подкормку на основе сульфата калия, добавляя 1 столовую ложку средства на ведро воды.

Если огурцы желтеют, это может указывать на нехватку питательных веществ. Исправить ситуацию можно с помощью подкормки на основе коровяка. Для этого ведро перепревшего навоза заливают 30 литрами воды.

Состав должен настояться около 5 дней. Затем 1 литр полученного раствора разбавляют 10 литрами воды. Концентрация средства снижается, поэтому под каждый куст выливают 1 литр подкормки.

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