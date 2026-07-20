Чтобы вырастить сочные, крупные и вкусные плоды, необходимо приложить немало усилий.

Томаты требуют подкормки, полива и правильного опыления — это лишь часть необходимых мероприятий.

Чтобы томаты быстрее наливались и созревали, стоит знать несколько хитростей, которые помогут ускорить этот процесс. Как же добиться более быстрого созревания томатов?

Для того чтобы томаты как можно скорее порадовали вас вкусным урожаем, воспользуйтесь двумя рекомендациями.

Листья

Для быстрого созревания томатов важно своевременно удалять пасынки и нижние листья. Листья следует обрывать до первых завязей.

Однако следует помнить, что нельзя удалять все листья сразу, иначе растения могут заболеть.

У высоких томатов рекомендуется отщипывать верхушки. Важно делать это правильно: верхушки удаляются над последней кистью, оставляя один верхний лист.

Полив

Опрыскивание томатов слабым солевым раствором является хорошей профилактикой от болезней.

Для приготовления раствора в 5 литрах воды растворите 50 граммов соли, предварительно смешав ее в стакане теплой воды.

Опрыскивайте только плоды, листья и кусты трогать не нужно.