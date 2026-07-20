Многие знают о пользе грецких орехов, но не все осведомлены о том, как скорлупа этих орехов может быть полезна для ухода за комнатными растениями и на огороде.

Скорлупу грецких орехов некоторые цветоводы используют в качестве дренажа, но есть и другие способы её применения на огороде.

Скорлупа содержит полезные аминокислоты, протеины и микроэлементы.

В процессе разложения она выделяет в почву питательные вещества, необходимые растениям для роста и развития.

Получить питательное удобрение из скорлупы не составит труда. Вот что нужно сделать.

Как использовать скорлупу грецких орехов

В качестве дренажа скорлупу используют для комнатных цветов или в теплице, выкладывая половинки на дно горшка или в ящик с рассадой.

При наполнении нижнего слоя теплой грядки скорлупу соединяют с ветками и картоном.

Если перемолоть скорлупу или сжечь, получится эффективное удобрение для растений, богатое микроэлементами.

Такой золой можно посыпать грядки или делать раствор для опрыскивания растений.