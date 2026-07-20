Многие знают о пользе грецких орехов, но не все осведомлены о том, как скорлупа этих орехов может быть полезна для ухода за комнатными растениями и на огороде.
Скорлупу грецких орехов некоторые цветоводы используют в качестве дренажа, но есть и другие способы её применения на огороде.
Скорлупа содержит полезные аминокислоты, протеины и микроэлементы.
В процессе разложения она выделяет в почву питательные вещества, необходимые растениям для роста и развития.
Получить питательное удобрение из скорлупы не составит труда. Вот что нужно сделать.
Как использовать скорлупу грецких орехов
В качестве дренажа скорлупу используют для комнатных цветов или в теплице, выкладывая половинки на дно горшка или в ящик с рассадой.
При наполнении нижнего слоя теплой грядки скорлупу соединяют с ветками и картоном.
Если перемолоть скорлупу или сжечь, получится эффективное удобрение для растений, богатое микроэлементами.
Такой золой можно посыпать грядки или делать раствор для опрыскивания растений.
Оставить комментарий