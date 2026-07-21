Садоводы заметили, что груша по-разному реагирует на соседство с другими растениями.

Плодоношение груши зависит не только от условий ухода, но и от культур, которые растут рядом с ней. Почти все растения реагируют на соседство с другими деревьями и кустарниками.

Груша дает хороший урожай, если рядом с ней высажена яблоня. Садоводы стараются размещать эти деревья рядом, чтобы увеличить плодоношение на 10-15%.

Карликовый клен, посаженный рядом с грушей, защищает дерево от плодожорки. Малина также способствует более обильному плодоношению груши.

Смородина, рябина и виноград положительно влияют на урожайность груши.

Среди цветов, которые хорошо соседствуют с грушей, можно выделить бархатцы, колокольчики и маргаритки. Эти растения не только украсят сад, но и помогут защитить грушу от вредителей.

Таким образом, для хорошего плодоношения груши рекомендуется высаживать рядом яблоню, смородину и рябину. Чтобы предотвратить появление сорняков, можно также высадить цветы.