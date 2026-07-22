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Эффективные способы избавиться от мух в доме 0 142

Дом и сад
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективные способы избавиться от мух в доме

Избавиться от мух в доме может быть сложно, и иногда даже сетки на окнах не помогают.

 

Предлагаем вам эффективный метод борьбы с мухами, который активно применяют фермеры во Франции.

Фермеры высаживают лаванду вокруг своих домов, чтобы отпугнуть мух.

Внутри дома они развешивают несколько пучков засушенной лаванды (по одному-два в каждой комнате).

В спальнях можно положить подушки с лавандой к изголовью кровати и пропитать их лавандовым маслом.

Это масло также эффективно отпугивает мух. Достаточно распылить немного лавандового масла в комнате, и мухи не будут туда залетать.

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