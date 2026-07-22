Шампунь от блох для домашних животных может эффективно помочь в борьбе с вредителями.

Опрыскивайте этим средством все растения, на которых завелись такие насекомые, как тля, блошки, долгоносики и другие.

Кроме того, моющий препарат для питомцев также показал свою эффективность в борьбе с муравьями.

Чтобы использовать шампунь для уничтожения вредителей, его следует развести с водой.

Для этого добавьте 3 ложки шампуня в 8 литров воды, тщательно перемешайте, залейте в пульверизатор и начинайте обработку.

Компоненты, входящие в состав зоошампуня, практически идентичны ингредиентам, используемым в производстве хозяйственного или дегтярного мыла — тех самых средств, которые часто применяют дачники на своих участках.

Однако есть одно важное отличие: в шампуне от блох содержится вещество под названием циперметрин.

Именно оно отвечает за губительное воздействие на все стадии развития вредителей.