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Необычное средство от муравьев: как избавиться от насекомых 0 249

Дом и сад
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от муравьев

Шампунь от блох для домашних животных может эффективно помочь в борьбе с вредителями.

 

Опрыскивайте этим средством все растения, на которых завелись такие насекомые, как тля, блошки, долгоносики и другие.

Кроме того, моющий препарат для питомцев также показал свою эффективность в борьбе с муравьями.

Чтобы использовать шампунь для уничтожения вредителей, его следует развести с водой.

Для этого добавьте 3 ложки шампуня в 8 литров воды, тщательно перемешайте, залейте в пульверизатор и начинайте обработку.

Компоненты, входящие в состав зоошампуня, практически идентичны ингредиентам, используемым в производстве хозяйственного или дегтярного мыла — тех самых средств, которые часто применяют дачники на своих участках.

Однако есть одно важное отличие: в шампуне от блох содержится вещество под названием циперметрин.

Именно оно отвечает за губительное воздействие на все стадии развития вредителей.

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