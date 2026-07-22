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Пять ошибок при хранении картофеля, которые могут погубить урожай 0 59

Дом и сад
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять ошибок при хранении картофеля, которые могут погубить урожай

Если вы вырастили отличный урожай картофеля, не стоит радоваться преждевременно.

 

В процессе хранения некоторые клубни могут испортиться. Это часто связано с ошибками, допущенными во время хранения.

Ошибка 1. Не все сорта картофеля подходят для длительного хранения

Некоторые дачники закладывают на хранение клубни ранних сортов картофеля. Хотя вкусовые качества этих сортов могут порадовать, их нельзя долго хранить.

Специалисты утверждают, что даже в идеальных условиях ранние сорта картофеля пролежат только до ноября. Затем они начнут прорастать и терять вкусовые качества. Чтобы избежать этой проблемы, лучше употребить ранний картофель до конца осени. Для длительного хранения подходят только поздние сорта.

Ошибка 2. Нельзя выкапывать молодой картофель

У молодого картофеля слишком тонкая кожура, что делает клубни уязвимыми к окружающей среде и приводит к быстрому порче.

Он не годится для хранения и может испортиться в течение месяца.

Ошибка 3. Картофель не требует особых условий для хранения

Чтобы сохранить урожай, многие приспосабливают погреба и подвалы. Некоторые огородники используют для хранения лоджию или балкон. В первом случае проблем не возникает. Однако при хранении картофеля на балконе часто возникают неприятности.

Если балкон или лоджия – это единственное место для хранения картофеля, к его подготовке нужно отнестись ответственно. На балконе картофель сталкивается с перепадами температуры, что приводит к быстрой порче клубней.

Ошибка 4. Неправильный подбор клубней

Некоторые огородники халатно подходят к выбору клубней для хранения. Это может привести к тому, что весь урожай испортится уже через несколько месяцев. Поврежденные корнеплоды могут заражать здоровые клубни, и в конечном итоге испортится всё.

Картофель с малейшими повреждениями не следует допускать к хранению. Все подозрительные корнеплоды лучше хранить отдельно и при первой возможности употребить в пищу.

Ошибка 5. Отсутствие проверки перед хранением

Перед тем как отправить картофель на хранение, его обязательно проверяют. Специалисты утверждают, что для проверки достаточно всего несколько недель. Этого времени вполне достаточно, чтобы выявить повреждения или болезни.

Для проверки картофель помещают во влажное и прохладное помещение. Если плоды повреждены, то уже через неделю все повреждения будут заметны. Это обязательная процедура, которая поможет отобрать для хранения только лучшие клубни.

Это основные ошибки, которые допускают неопытные дачники в процессе хранения картофеля. Если следовать этим рекомендациям, можно сохранить картофель до следующего сезона.

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