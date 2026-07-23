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Что сажать на грядке после сбора чеснока 0 63

Дом и сад
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что сажать на грядке после сбора чеснока

После сбора урожая чеснока в июле освободившееся место можно занять другими растениями.

 

Это делается для решения сразу нескольких задач. Во-первых, это поможет предотвратить рост сорняков. Во-вторых, почва будет обогащена питательными веществами.

Что можно посадить после чеснока?

После сбора чеснока в земле остается достаточно питательных веществ, которые помогут вырастить новый урожай.

Если не занять землю полезными растениями, на участке начнут расти сорняки, которые будут развиваться на подкормке.

После чеснока можно сажать зелень: укроп, петрушку, листовые салаты, рукколу, пекинскую капусту и мангольд. Также хорошо растут корнеплоды, такие как редис, репа, дайкон и черная редька.

Если выбрать раннеспелый сорт, огурцы также успеют дать урожай. Горошек будет радовать плодами до осени, если его высадить на месте чеснока.

Что сажать в новом сезоне?

Весной рекомендуется сажать на этом участке фасоль или горох. Хороший урожай дадут капуста, свекла и морковь. Однако не следует сажать растения из семейства луковых.

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