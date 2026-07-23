Огуречная грядка может перестать радовать уже в августе, когда листья начинают желтеть и вянуть.

У опытных огородников есть несколько советов, которые помогут продлить период плодоношения огурцов до осени.

Продление плодоношения

Чтобы огурцы не испортились, необходимо защитить их от мучнистой росы — распространенной болезни, которая часто поражает грядки. Чтобы наслаждаться свежими огурцами в сентябре, следуйте следующим простым правилам:

1. Не беспокойте растение в августе. Плети, которые располагаются горизонтально на земле, могут сформировать корни и подпитывать растение. Изменение их положения может значительно сократить период плодоношения.

2. Обеспечьте защиту огурцов от основных болезней. Для надежной защиты можно использовать препараты, такие как Эпин и Экосил.

3. Защитите растения от температурных стрессов. В начале сентября ночи становятся холодными, поэтому важно накрывать растения.

Если придерживаться этих простых правил, можно собирать плоды огурцов даже в сентябре.

Выбор сортов с разным сроком созревания

Многие дачники высаживают сорта с разными сроками созревания. На рассаду их высаживают не в один день, соблюдая интервал в 1-2 недели. В начале мая можно начинать сеять ранние сорта, которые будут употребляться в свежем виде.

Средние сорта отлично подходят для консервирования, а поздние сорта созревают позже и могут использоваться как для консервирования, так и для употребления в пищу. Благодаря этому можно собирать огурцы до конца сентября.

Профилактика и защита от болезней

Огурцы часто подвергаются таким болезням, как кладоспориоз, мучнистая роса и корневая гниль. Возбудителями этих болезней могут быть вредители или резкие похолодания.

Для защиты огурцов необходимо проводить профилактическое опрыскивание. Огородники обычно выбирают биологические препараты, такие как Алирин, Фитоспорин и Триходермин.

Растения обрабатывают один раз в неделю. В августе рекомендуется добавлять препараты в воду при каждом поливе, так как в этот период огурцы находятся в ослабленном состоянии.

Лучшие подкормки для омоложения

В августе температура активно снижается, что сказывается на развитии корневой системы. Растение уже не получает достаточного количества полезных компонентов из почвы, поэтому листья начинают желтеть, а огурцы могут погибнуть.

Чтобы продлить жизнь огуречных плетей, можно использовать внекорневые подкормки.

Для опрыскивания в этот период подойдут азотные удобрения, которые активизируют все процессы в растениях.

С помощью этих опрыскиваний можно улучшить обменные процессы в огурцах. Для приготовления раствора нужно размешать 10 грамм мочевины в 10 литрах воды. Некоторые огородники также используют сено для приготовления подкормки, заливая его водой в соотношении 1 к 1.

Настой будет готов через 48 часов. Такая подкормка значительно продлевает период вегетации и обеспечивает защиту от мучнистой росы.