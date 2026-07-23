Каждый огородник мечтает о том, чтобы наслаждаться сочными помидорами до самой осени.

Достичь этой цели не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Для этого достаточно использовать один ингредиент, который есть на каждой кухне.

Речь идет о поваренной соли – хлориде натрия, который является одним из самых доступных кулинарных компонентов.

Однако соль давно используется не только в кулинарии, но и в быту, а также для решения садово-огородных задач.

Существует три варианта подкормки для помидоров с использованием соли. Например, опытные дачники применяют опрыскивание концентрированным солевым раствором. В десяти литрах воды растворяют 200-300 г соли, но вносят подкормку не чаще одного раза в месяц. Такой состав помогает защитить томаты от фитофторы.

Для продления плодоношения можно использовать другое средство: в десяти литрах воды растворяют стакан древесной золы и столовую ложку соли. Ингредиенты тщательно перемешивают и поливают растения под корень – по 1 литру на куст. Обработку проводят раз в неделю.

Для повышения сахаристости и улучшения вкусовых качеств помидоров подходит третья подкормка. В 10 литрах воды растворяют столовую ложку соли и поливают раз в две недели – по литру на кустик.