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3 секрета успешного выращивания ежевики: как получить крупные и вкусные ягоды 0 13

Дом и сад
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ежевика

Хотя ежевика не так популярна среди дачников, при правильном уходе уже через 2-3 года после посадки можно собрать отличный урожай.

 

При должном уходе с одного куста ежевики можно собрать 10-12 килограммов ягод.

Для этого важно знать три секрета успешного выращивания этого кустарника.

1. **Место для посадки**

Ежевика предпочитает солнечные участки, защищенные от холодного ветра. Важно, чтобы почва была богатой гумусом и не слишком кислой.

2. **Обрезка**

Эту процедуру следует проводить после плодоношения, в сентябре или позже. Удаляйте двухлетние ветки, а также слабые однолетние или те, что затеняют кусты. Срезайте под корень, а почву замульчируйте торфом, чтобы защитить куст от замерзания.

3. **Укрытие**

На зиму опытные дачники укрывают ежевику, аккуратно пригибая стебли к земле и фиксируя их металлическими дугами. Сверху накрывают пленкой, рубероидом или специальным волокном.

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