Чтобы тыква выросла крупной и вкусной, важно заранее позаботиться о ее подкормках.

Тыква, как и ее близкие родственники — кабачки и огурцы, требует особого внимания к питанию.

Ранее ее сажали на кучи перепревшего навоза и обильно удобряли лунку, чтобы получить хороший урожай.

Современные садоводы могут использовать множество других способов для полноценной подкормки этого растения.

Чем подкормить тыкву

Первая подкормка проводится, когда у растения появится три настоящих листочка. Она необходима для активного наращивания листвы.

Наилучший эффект дают азотные удобрения. Если тыква растет на большой грядке, можно перед дождем или поливом рассыпать аммиачную селитру в количестве 200 г на 1 кв.м. Лучше всего, если ее заделают в почву. Если это невозможно, необходимо полить сразу после разбрасывания гранул, пока селитра полностью не растворится.

Упрощенный вариант — растворить 1 ст.л. мочевины в 10 л воды и полить растения (по 1 л раствора под каждое растение).

Когда тыква начнет формировать плети и бутоны, следует провести вторую подкормку. В этот период растению нужны не только азот, но и фосфор с калием. Эти элементы являются залогом того, что плоды вырастут крупными и сладкими, как мармелад.

Важно помнить, что размер и вкус плодов зависят от сортовых характеристик. Правильная подкормка помогает плодам достичь этих характеристик, поэтому стоит заранее выбирать крупные сорта, которые накапливают максимальное количество сахаров.

Вторая подкормка должна содержать фосфор, азот и калий. Можно использовать их по отдельности, создавая смесь из фосфорных, калийных и азотных удобрений.

Однако удобнее всего применять нитроаммофоску, которая содержит все три элемента, причем фосфор в водорастворимой форме, что облегчает его усвоение растением. Нитроаммофоску лучше вносить в сухом виде.

Для этого нужно сделать небольшую канавку на расстоянии 15 см от растения, насыпать в нее небольшую горсть удобрения и засыпать землей.

Отступив от первой канавки 10-15 см, повторите то же самое.

Такое распределение питательных веществ обеспечит равномерное поступление в почву, а корневая система тыквы будет постепенно «подбираться» к ним, разрастаясь вширь по мере роста вегетативной массы. Этой подкормки будет достаточно до конца сезона.

Благодаря достаточному количеству фосфора и калия, плоды хорошо развиваются, быстро растут, достигают своих сортовых размеров и активно накапливают сухое вещество, от которого зависит сладость тыквы.