Обилие советов и рекомендаций по работам в саду и огороде зашкаливает.

Даже опытные земледельцы теряются среди множества сайтов, блогов и специалистов, которые делятся своими наблюдениями, часто противоречивыми.

Некоторые сторонятся нововведений, предпочитая традиционные методы, другие проверяют каждую рекомендацию, а третьи выбирают одного-двух популярных блогеров и следуют только их советам. Однако зачастую эти советы приносят больше вреда, чем пользы.

Совет первый: дезинфекция семян перекисью водорода

Перекись водорода активно используется огородниками для дезинфекции семян. Проблема в том, что ее дезинфицирующие свойства не так эффективны.

Конечно, это лучше, чем ничего, но существуют специальные препараты, предназначенные для уничтожения «огородных» болезней. Вряд ли кто-то станет обрабатывать рану перекисью водорода. Однако многие используют ее для семян.

Этот совет возник из-за невнимательности. Семена в перекиси водорода замачиваются для размягчения оболочки, что повышает всхожесть, и ростки легче освобождаются от семенной коробки. Это хороший метод для томатов, так как их росток часто не может выбраться из скорлупки, что сказывается на развитии рассады.

Совет второй: дезинфекция семян в марганцовке

Ситуация аналогична с перекисью. Марганцовка имеет слабый обеззараживающий эффект и подходит только в том случае, если под рукой нет более действенного средства.

Этот метод активно использовался несколько десятилетий назад, но не потому что он эффективен, а потому что тогда не было доступных препаратов для обработки семян.

Совет третий: использование нашатырного спирта

Нашатырный спирт в качестве азотной подкормки — это не только экономически невыгодно, но и опасно.

Нашатырь — это аммиак, который быстро испаряется. После подкормки растение получает большую дозу азота, но так как аммиак испаряется, азотное питание вскоре прекращается. Регулярные подкормки нашатырем могут повысить уровень нитратов в плодах и зелени.

Опасно не только это. В закрытом пространстве, например, теплице, пары аммиака могут нанести серьезный вред человеку и домашним животным, ведь при высокой концентрации это вещество смертельно опасно.

Поливая почву нашатырем, хозяин уничтожает в ней большинство обитателей, от дождевых червей до микроорганизмов.

Совет четвертый: добавлять в лунку яичную скорлупу

Этот совет не вредный, но бесполезный. Яичная скорлупа, чтобы обеспечить растение кальцием, должна разлагаться несколько лет. А растения тем временем будут страдать от дефицита кальция, полагаясь на скорлупу.

Совет пятый: добавлять в лунки яйцо

Этот метод не принесет ничего, кроме неприятного запаха. Сероводород, выделяющийся из портящегося яйца, вреден как для растений, так и для человека.