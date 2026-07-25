Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никогда так не делайте: 5 самых вредных советов для огородников 0 346

Дом и сад
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Никогда так не делайте: 5 самых вредных советов для огородников

Обилие советов и рекомендаций по работам в саду и огороде зашкаливает.

 

Даже опытные земледельцы теряются среди множества сайтов, блогов и специалистов, которые делятся своими наблюдениями, часто противоречивыми.

Некоторые сторонятся нововведений, предпочитая традиционные методы, другие проверяют каждую рекомендацию, а третьи выбирают одного-двух популярных блогеров и следуют только их советам. Однако зачастую эти советы приносят больше вреда, чем пользы.

Совет первый: дезинфекция семян перекисью водорода

Перекись водорода активно используется огородниками для дезинфекции семян. Проблема в том, что ее дезинфицирующие свойства не так эффективны.

Конечно, это лучше, чем ничего, но существуют специальные препараты, предназначенные для уничтожения «огородных» болезней. Вряд ли кто-то станет обрабатывать рану перекисью водорода. Однако многие используют ее для семян.

Этот совет возник из-за невнимательности. Семена в перекиси водорода замачиваются для размягчения оболочки, что повышает всхожесть, и ростки легче освобождаются от семенной коробки. Это хороший метод для томатов, так как их росток часто не может выбраться из скорлупки, что сказывается на развитии рассады.

Совет второй: дезинфекция семян в марганцовке

Ситуация аналогична с перекисью. Марганцовка имеет слабый обеззараживающий эффект и подходит только в том случае, если под рукой нет более действенного средства.

Этот метод активно использовался несколько десятилетий назад, но не потому что он эффективен, а потому что тогда не было доступных препаратов для обработки семян.

Совет третий: использование нашатырного спирта

Нашатырный спирт в качестве азотной подкормки — это не только экономически невыгодно, но и опасно.

Нашатырь — это аммиак, который быстро испаряется. После подкормки растение получает большую дозу азота, но так как аммиак испаряется, азотное питание вскоре прекращается. Регулярные подкормки нашатырем могут повысить уровень нитратов в плодах и зелени.

Опасно не только это. В закрытом пространстве, например, теплице, пары аммиака могут нанести серьезный вред человеку и домашним животным, ведь при высокой концентрации это вещество смертельно опасно.

Поливая почву нашатырем, хозяин уничтожает в ней большинство обитателей, от дождевых червей до микроорганизмов.

Совет четвертый: добавлять в лунку яичную скорлупу

Этот совет не вредный, но бесполезный. Яичная скорлупа, чтобы обеспечить растение кальцием, должна разлагаться несколько лет. А растения тем временем будут страдать от дефицита кальция, полагаясь на скорлупу.

Совет пятый: добавлять в лунки яйцо

Этот метод не принесет ничего, кроме неприятного запаха. Сероводород, выделяющийся из портящегося яйца, вреден как для растений, так и для человека.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как продлить урожай помидоров с помощью соли
Изображение к статье: Как продлить плодоношение огурцов: надежные способы
Изображение к статье: Как избавиться от муравьев
Изображение к статье: Эффективные способы избавиться от мух в доме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: трактор в поле
В мире
Изображение к статье: Фонтан в ВДНХ
В мире
2
Изображение к статье: Месяц стрит-арта стартовал в Риге с открытия фрески французского уличного художника
Культура &
1
Изображение к статье: Флаг Черногории
В мире
Изображение к статье: женщина, закрывающая рот руками
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Марис Риекстиньш
Политика
5
Изображение к статье: трактор в поле
В мире
Изображение к статье: Фонтан в ВДНХ
В мире
2
Изображение к статье: Месяц стрит-арта стартовал в Риге с открытия фрески французского уличного художника
Культура &
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео