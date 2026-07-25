Обилие советов и рекомендаций по работам в саду и огороде зашкаливает.
Даже опытные земледельцы теряются среди множества сайтов, блогов и специалистов, которые делятся своими наблюдениями, часто противоречивыми.
Некоторые сторонятся нововведений, предпочитая традиционные методы, другие проверяют каждую рекомендацию, а третьи выбирают одного-двух популярных блогеров и следуют только их советам. Однако зачастую эти советы приносят больше вреда, чем пользы.
Совет первый: дезинфекция семян перекисью водорода
Перекись водорода активно используется огородниками для дезинфекции семян. Проблема в том, что ее дезинфицирующие свойства не так эффективны.
Конечно, это лучше, чем ничего, но существуют специальные препараты, предназначенные для уничтожения «огородных» болезней. Вряд ли кто-то станет обрабатывать рану перекисью водорода. Однако многие используют ее для семян.
Этот совет возник из-за невнимательности. Семена в перекиси водорода замачиваются для размягчения оболочки, что повышает всхожесть, и ростки легче освобождаются от семенной коробки. Это хороший метод для томатов, так как их росток часто не может выбраться из скорлупки, что сказывается на развитии рассады.
Совет второй: дезинфекция семян в марганцовке
Ситуация аналогична с перекисью. Марганцовка имеет слабый обеззараживающий эффект и подходит только в том случае, если под рукой нет более действенного средства.
Этот метод активно использовался несколько десятилетий назад, но не потому что он эффективен, а потому что тогда не было доступных препаратов для обработки семян.
Совет третий: использование нашатырного спирта
Нашатырный спирт в качестве азотной подкормки — это не только экономически невыгодно, но и опасно.
Нашатырь — это аммиак, который быстро испаряется. После подкормки растение получает большую дозу азота, но так как аммиак испаряется, азотное питание вскоре прекращается. Регулярные подкормки нашатырем могут повысить уровень нитратов в плодах и зелени.
Опасно не только это. В закрытом пространстве, например, теплице, пары аммиака могут нанести серьезный вред человеку и домашним животным, ведь при высокой концентрации это вещество смертельно опасно.
Поливая почву нашатырем, хозяин уничтожает в ней большинство обитателей, от дождевых червей до микроорганизмов.
Совет четвертый: добавлять в лунку яичную скорлупу
Этот совет не вредный, но бесполезный. Яичная скорлупа, чтобы обеспечить растение кальцием, должна разлагаться несколько лет. А растения тем временем будут страдать от дефицита кальция, полагаясь на скорлупу.
Совет пятый: добавлять в лунки яйцо
Этот метод не принесет ничего, кроме неприятного запаха. Сероводород, выделяющийся из портящегося яйца, вреден как для растений, так и для человека.
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