Август — важный месяц для развития томатов, когда происходит активное плодоношение.

Для увеличения количества плодов и продления времени образования завязей можно использовать простой агротехнический прием.

В конце лета важно остановить рост томатных кустов.

Это необходимо для того, чтобы растение могло направить все свои силы на образование и созревание плодов.

Сделать это просто — достаточно прищипнуть верхушки побегов.

Обратите внимание: данная рекомендация относится к высокорослым томатам.

Что касается низкорослых сортов, то они сами прекращают расти в определенный период времени.

Кроме того, не забудьте удалить пасынки. Несмотря на то что эта процедура уже проводилась, отростки на кустах появляются вновь и забирают у растения силы, а также загущают куст и замедляют рост плодов.