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Что нужно сделать с томатами в открытом грунте в конце лета 0 41

Дом и сад
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
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Август — важный месяц для развития томатов, когда происходит активное плодоношение.

 

Для увеличения количества плодов и продления времени образования завязей можно использовать простой агротехнический прием.

В конце лета важно остановить рост томатных кустов.

Это необходимо для того, чтобы растение могло направить все свои силы на образование и созревание плодов.

Сделать это просто — достаточно прищипнуть верхушки побегов.

Обратите внимание: данная рекомендация относится к высокорослым томатам.

Что касается низкорослых сортов, то они сами прекращают расти в определенный период времени.

Кроме того, не забудьте удалить пасынки. Несмотря на то что эта процедура уже проводилась, отростки на кустах появляются вновь и забирают у растения силы, а также загущают куст и замедляют рост плодов.

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