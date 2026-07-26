Август — важный месяц для развития томатов, когда происходит активное плодоношение.
Для увеличения количества плодов и продления времени образования завязей можно использовать простой агротехнический прием.
В конце лета важно остановить рост томатных кустов.
Это необходимо для того, чтобы растение могло направить все свои силы на образование и созревание плодов.
Сделать это просто — достаточно прищипнуть верхушки побегов.
Обратите внимание: данная рекомендация относится к высокорослым томатам.
Что касается низкорослых сортов, то они сами прекращают расти в определенный период времени.
Кроме того, не забудьте удалить пасынки. Несмотря на то что эта процедура уже проводилась, отростки на кустах появляются вновь и забирают у растения силы, а также загущают куст и замедляют рост плодов.
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