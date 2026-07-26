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Как правильно подкормить яблоню для получения сочного урожая 0 102

Дом и сад
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яблоки

Подкормка яблонь необходима для получения богатого урожая яблок.

 

Во второй половине лета для подкормки яблоневых деревьев можно использовать как органические, так и минеральные удобрения, например, «Нутрисол Люкс».

Это удобрение обогащает деревья азотом, калием и фосфором, что способствует повышению урожайности и устойчивости деревьев к болезням, а также улучшает вкусовые качества плодов.

Для приготовления раствора потребуется 25-30 граммов удобрения на 10 литров воды.

Подкормку следует вносить в заранее подготовленные бороздки под кроной дерева.

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