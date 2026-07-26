Во второй половине лета для подкормки яблоневых деревьев можно использовать как органические, так и минеральные удобрения, например, «Нутрисол Люкс».

Это удобрение обогащает деревья азотом, калием и фосфором, что способствует повышению урожайности и устойчивости деревьев к болезням, а также улучшает вкусовые качества плодов.

Для приготовления раствора потребуется 25-30 граммов удобрения на 10 литров воды.

Подкормку следует вносить в заранее подготовленные бороздки под кроной дерева.