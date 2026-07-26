Не все дачники знают о методе, позволяющем выращивать укроп без особых усилий. Девиз таких огородников: «Много укропа не бывает!»

Укроп, как и многие растения семейства зонтичных (например, петрушка, кинза), лучше всходит при посадке под зиму. Однако важно также правильно выбрать сорт. Существуют варианты, которые дают отличные зонты для засолки, а есть сорта, которые обеспечивают больше зелени.

Эксперты рекомендуют рассаживать укроп по всему участку, находя для него небольшие свободные места, и высеивать 5-7 сортов. Их можно смешивать и выращивать на одной грядке несколько разновидностей.

Такой подход способствует перекрестному опылению, что приводит к появлению гибридов первого поколения. Эти растения более крепкие и дают лучший результат.

В результате высока вероятность того, что укроп будет самостоятельно расселяться и всходить самосевом из года в год. При этом с каждым сезоном качество будет улучшаться, а зелень станет более пышной и вкусной.