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Как вырастить укроп, чтобы он всходил самосевом 0 256

Дом и сад
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Укроп

Опытные огородники сажают укроп, который затем всходит самосевом, радуя своим пышным ростом и вкусом.

 

Не все дачники знают о методе, позволяющем выращивать укроп без особых усилий. Девиз таких огородников: «Много укропа не бывает!»

Укроп, как и многие растения семейства зонтичных (например, петрушка, кинза), лучше всходит при посадке под зиму. Однако важно также правильно выбрать сорт. Существуют варианты, которые дают отличные зонты для засолки, а есть сорта, которые обеспечивают больше зелени.

Эксперты рекомендуют рассаживать укроп по всему участку, находя для него небольшие свободные места, и высеивать 5-7 сортов. Их можно смешивать и выращивать на одной грядке несколько разновидностей.

Такой подход способствует перекрестному опылению, что приводит к появлению гибридов первого поколения. Эти растения более крепкие и дают лучший результат.

В результате высока вероятность того, что укроп будет самостоятельно расселяться и всходить самосевом из года в год. При этом с каждым сезоном качество будет улучшаться, а зелень станет более пышной и вкусной.

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