Картофельный крахмал, богатый калием, является полезным удобрением для растений.
Калий играет важную роль в росте и питании растений, включая смородину.
Использование крахмала в качестве удобрения безопасно для растений. С помощью недорогой подкормки можно значительно увеличить урожай.
Крахмал способствует укреплению растений и защищает их от вредителей, таких как слизни и проволочник.
Польза крахмала для растений
Крахмальные подкормки помогают растениям быстро нарастить зеленую массу, ускоряют созревание плодов и увеличивают их сладость.
Значение крахмала для смородины
Картофельный крахмал укрепляет стебли смородины, делая их более устойчивыми к ветру и осадкам.
Приготовление удобрения для смородины на основе крахмала
Для питания кустов смородины полезными микроэлементами можно сделать крахмальную подкормку.
В 1 литре воды растворите 80 г картофельного крахмала и доведите до кипения. Полученный настой разведите в 5 литрах чистой воды.
Крахмальной подкормкой удобряйте смородину в период активного роста зеленой массы, цветения и плодоношения.
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