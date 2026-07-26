Калий играет важную роль в росте и питании растений, включая смородину.

Использование крахмала в качестве удобрения безопасно для растений. С помощью недорогой подкормки можно значительно увеличить урожай.

Крахмал способствует укреплению растений и защищает их от вредителей, таких как слизни и проволочник.

Польза крахмала для растений

Крахмальные подкормки помогают растениям быстро нарастить зеленую массу, ускоряют созревание плодов и увеличивают их сладость.

Значение крахмала для смородины

Картофельный крахмал укрепляет стебли смородины, делая их более устойчивыми к ветру и осадкам.

Приготовление удобрения для смородины на основе крахмала

Для питания кустов смородины полезными микроэлементами можно сделать крахмальную подкормку.

В 1 литре воды растворите 80 г картофельного крахмала и доведите до кипения. Полученный настой разведите в 5 литрах чистой воды.

Крахмальной подкормкой удобряйте смородину в период активного роста зеленой массы, цветения и плодоношения.