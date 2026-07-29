В этой статье мы объясним, в каких случаях может возникнуть необходимость использовать этот метод и как он влияет на устройство.

Совет положить телефон в рис актуален, если на гаджет попала вода, так как рис хорошо впитывает влагу.

Для этого нужно поместить не только телефон, но и батарею в пакет или емкость с сухим рисом. Оставлять устройство в рисе следует не менее двух-трех дней.

Вместо риса можно использовать силикагель, который обычно кладут в коробки с обувью. Он впитывает влагу даже лучше, чем рис. Однако сахар и соль для сушки телефона использовать нельзя ни в коем случае.

Важно помнить, что даже после просушки в рисе телефон следует отнести в сервисный центр, даже если устройство работает нормально.