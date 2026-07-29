Правильный выбор соседей для вишни может значительно увеличить её урожай.

Первым отличным соседом для вишни является черешня. Совместная посадка этих деревьев способствует увеличению урожайности у обоих.

Вторым вариантом являются сливы. Они помогают защищать друг друга от различных заболеваний.

Третьим растением, которое можно посадить рядом с вишней, является виноград. Он хорошо приживается, но важно следить, чтобы его лоза не обвивалась вокруг ствола вишни.

Опытные садоводы также рекомендуют сажать бузину рядом с вишней. Это растение эффективно отпугивает вредителей, включая вишневую тлю.

Еще одним хорошим соседом для вишни является жимолость. Эти растения могут сосуществовать, если вишня не образует слишком много молодой поросли, иначе она может вытеснить жимолость.