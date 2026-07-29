Существует поверье, что некоторые растения способны притягивать деньги и удачу в дом. Даже самые скептически настроенные люди могут найти разумное объяснение этому явлению.

Многие из этих растений относятся к суккулентам — растениям с толстыми, мясистыми листьями, которые могут накапливать воду и долго обходиться без полива. Считается, что они могут научить человека правильно обращаться с деньгами: накапливать и приумножать.

1. Толстянка

Это растение, также известное как «денежное дерево», знакомо многим. Некоторые считают, что его листья напоминают монетки, а другие отмечают, как сверкают опавшие листочки, когда они высыхают.

2. Замиокулькас

Этот цветок часто называют долларовым деревом. Точное происхождение этого названия неизвестно, однако все части растения содержат ядовитый сок.

3. Кактусы

Колючие растения различных форм и видов — отличный выбор для дома и офиса. Считается, что их шипы способны отпугивать неудачи и воров.

4. Драцена

Существует мнение, что драцена привлекает не только деньги, но и удачу в различных делах, от успеха в бизнесе до личных отношениях.

5. Бугенвиллия

Соцветия этого растения, которое в Азии считается магнитом для денег, напоминают листики или тонкую сухую бумагу, что может ассоциироваться с денежными купюрами.