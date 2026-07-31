Если ваш смартфон стал плохо ловить сеть, не спешите нести его в сервисный центр.

Первое, что стоит сделать, если связь ухудшилась везде, – перезагрузить смартфон.

Если перезагрузка не помогла, проверьте работу СИМ-карты и самого устройства.

Это можно сделать, просто установив свою СИМ-карту в другой смартфон.

Если проблема сохраняется, значит, дело в неисправности СИМ-карты. Хорошая новость в том, что её можно бесплатно заменить практически в любом салоне мобильного оператора.

Если же в другом телефоне проблема не наблюдается, а ваш смартфон плохо ловит с другой СИМ-картой, то причина в самом устройстве, и вам придется обратиться в сервисный центр.