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Что делать, если телефон плохо ловит сеть 0 171

Дом и сад
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если телефон плохо ловит сеть

Если ваш смартфон стал плохо ловить сеть, не спешите нести его в сервисный центр.

 

Первое, что стоит сделать, если связь ухудшилась везде, – перезагрузить смартфон.

Если перезагрузка не помогла, проверьте работу СИМ-карты и самого устройства.

Это можно сделать, просто установив свою СИМ-карту в другой смартфон.

Если проблема сохраняется, значит, дело в неисправности СИМ-карты. Хорошая новость в том, что её можно бесплатно заменить практически в любом салоне мобильного оператора.

Если же в другом телефоне проблема не наблюдается, а ваш смартфон плохо ловит с другой СИМ-картой, то причина в самом устройстве, и вам придется обратиться в сервисный центр.

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