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Три цветка, которые не рекомендуют сажать опытные садоводы 0 205

Дом и сад
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три цветка, которые не рекомендуют сажать опытные садоводы

Цветы могут украсить приусадебный участок, но некоторые из них могут стать настоящей проблемой.

 

Иногда безобидные цветы могут превратиться в настоящую головную боль для садоводов. Убрать такие растения бывает сложнее, чем избавиться от сорняков.

Опытные дачники выделяют три цветка, которые они предпочитают не сажать из-за хлопот, которые они могут доставить.

Астры

Садоводы отмечают, что эти цветы не остаются на одном месте. Они стремятся захватить новые участки и упорно отказываются расти только на отведенной территории.

Ландыши

Лишь немногие считают ландыши скромными цветами, которые не угрожают соседним растениям. На самом деле, они могут «душить» другие растения и занимать их территорию.

Вербейник точечный

Существует мнение, что этот цветок угнетает корневую систему сорняков и не дает травам шанса. Однако вербейник точечный сам может стать проблемой, так как избавиться от него бывает крайне сложно. Тем не менее, он хорошо украшает участок.

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