Цветы могут украсить приусадебный участок, но некоторые из них могут стать настоящей проблемой.

Иногда безобидные цветы могут превратиться в настоящую головную боль для садоводов. Убрать такие растения бывает сложнее, чем избавиться от сорняков.

Опытные дачники выделяют три цветка, которые они предпочитают не сажать из-за хлопот, которые они могут доставить.

Астры

Садоводы отмечают, что эти цветы не остаются на одном месте. Они стремятся захватить новые участки и упорно отказываются расти только на отведенной территории.

Ландыши

Лишь немногие считают ландыши скромными цветами, которые не угрожают соседним растениям. На самом деле, они могут «душить» другие растения и занимать их территорию.

Вербейник точечный

Существует мнение, что этот цветок угнетает корневую систему сорняков и не дает травам шанса. Однако вербейник точечный сам может стать проблемой, так как избавиться от него бывает крайне сложно. Тем не менее, он хорошо украшает участок.