Садоводы и огородники часто сосредотачиваются на подкормках, забывая, что это не единственный важный компонент для успешного роста и плодоношения растений.

Ключевыми элементами для растений являются азот, фосфор и калий, но они неэффективны без других составляющих, о которых пойдет речь ниже.

Три основополагающих элемента растительного мира

Для существования растительности на Земле необходимы три вещи — вода, свет и углекислый газ. Без воды растения не смогут усваивать питательные вещества, независимо от количества удобрений, внесенных в почву. Свет необходим для фотосинтеза. Эти два фактора огородники обычно учитывают, но о третьем часто забывают.

Значение углекислого газа для растений

Каждый знает из школьной программы, что растения поглощают углекислый газ (СО2) и выделяют кислород. Многие считают, что именно так они «дышат». Это заблуждение.

Дыхание растений происходит так же, как и у других живых организмов — через поглощение кислорода. Углекислый газ используется ими для фотосинтеза, который происходит при дневном свете. Поэтому не рекомендуется держать в спальне много комнатных растений, так как ночью они снижают уровень кислорода в воздухе, что может негативно сказаться на здоровье человека.

Фотосинтез — это основной процесс, обеспечивающий жизнь растения. Листья выполняют роль желудочно-кишечного тракта, а фотосинтез можно сравнить с пищеварением. Питательные вещества в водорастворимом виде поступают в листья, где с помощью солнечного света и углекислого газа они перерабатываются, обеспечивая питанием плоды, корни, стволы и ветви.

Что произойдет при увеличении углекислого газа

При повышенной концентрации углекислого газа в воздухе у растений активно развивается листовой аппарат, они растут быстрее и плодоносят обильнее. При правильном подходе этот простой метод может увеличить урожайность в два раза.

В промышленных теплицах этот метод уже давно используется. Там воздух насыщается СО2 с помощью баллонов.

Как повысить уровень углекислого газа в частном хозяйстве

СО2 выделяется в процессе брожения и переработки органических остатков микроорганизмами. Поэтому внесение органики положительно сказывается на развитии растений. Все говорят о питательных свойствах навоза, перегноя и мульчи, но выделяемый ими углекислый газ играет более важную роль.

Легче всего обеспечить углекислым газом теплицу, так как он не будет улетучиваться. В теплицу можно поставить емкость для приготовления настоя из зеленой травы (бродилка) или коровяка.

Некоторые садоводы используют пластиковые бутылки с жидкостью, где происходит брожение (например, разведенное водой старое варенье), и расставляют их по углам теплицы, оставив открытыми. Преимущество этого метода в том, что бутылки с водой накапливают тепло днем и отдают его ночью, тем самым подогревая воздух в теплице.