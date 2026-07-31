Апельсины и другие цитрусы часто присутствуют на нашем столе. Из этих фруктов можно приготовить полезные коктейли и вкусные десерты, но их корки также имеют ценное применение.

После употребления апельсинов остаются корки, которые многие выбрасывают. Однако для дачников кожица апельсинов является ценным сырьем, из которого можно сделать отличное удобрение и средство от паразитов.

Натуральные средства на основе корок цитрусов можно использовать не только для сельскохозяйственных культур, но и для комнатных растений.

Как подготовить корки цитрусов для огорода?

Для удобрения и борьбы с паразитами подойдут не только корки апельсинов, но и корки других цитрусов, таких как лимоны, мандарины или лаймы.

Все корки, оставшиеся зимой после поедания цитрусов, следует поместить в широкую коробку и поставить на батарею. Как только корки высохнут, их нужно переложить в марлевый или полотняный мешочек и убрать в сухое темное место до дачного сезона.

Если батареи не работают, корки можно сушить в духовке, сушилке или на хорошо прогретой печке при небольшой температуре.

Перед использованием сухие корки можно измельчить в кофемолке или растереть в ступке для удобства.

Как приготовить удобрение из апельсиновых корок?

Из сухой кожицы апельсинов можно сделать настой. Для этого измельченное сырье помещают в большую банку и заливают крутым кипятком в соотношении 1:2.

Закройте банку крышкой и уберите в темное место на 2 дня, затем процедите и разбавьте чистой водой. Полученным цитрусовым удобрением поливайте растения под корень, но не чаще одного раза в 7 дней.

Также можно добавлять измельченные корки непосредственно в грунт, но не заглубляйте их слишком сильно.

Свежую кожицу цитрусовых можно добавлять в компостную яму, что насытит компост азотом.

Обратите внимание, что апельсиновые корки могут повышать кислотность почвы, поэтому используйте удобрения из них в небольших количествах.

Как использовать апельсиновую кожицу для отпугивания насекомых?

Свежая кожура цитрусовых содержит эфирные масла с резким запахом, которые отталкивают насекомых-вредителей. Этот запах раздражает паразитов и заставляет их избегать растений, обработанных удобрением на основе апельсиновых корок.

Запах цитрусовых особенно отпугивает тлю, медведок, бабочку-капустницу, муравьев и паутинного клеща. Кроме того, кожица цитрусов может отпугивать кошек, которые иногда используют грядки для туалета.

В этих случаях достаточно просто разбросать свежие корки апельсинов или других цитрусов вокруг растений на грядках.