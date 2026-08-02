Дачники часто сталкиваются с проблемой желтения и засыхания листьев огурцов.

Существует пять основных причин, по которым листья огурцов могут желтеть. Опытные огородники делятся советами по решению этой проблемы.

Беречь от холодов

Огурцы не переносят переохлаждения. Поэтому важно следить за погодой и вовремя реагировать на резкое понижение температуры ночью. Растения следует накрывать спанбондом или пленкой.

Правильный полив

Недостаток или избыток влаги также могут вызывать пожелтение листьев. Если воды недостаточно, нужно возобновить регулярный полив. В случае избытка влаги рекомендуется прорыхлить почву и добавить древесную золу или доломитовую муку.

Подкормка

Листья могут желтеть из-за нехватки питательных веществ. Растения необходимо регулярно подкармливать как минеральными, так и органическими удобрениями.

Профилактика болезней и вредителей

Опытные огородники советуют регулярно осматривать растения на наличие вредителей и болезней, чтобы вовремя принять меры.

Никакого полива днем

Полив и внесение подкормок в часы максимальной солнечной активности могут привести к ожогам растений. Это также может быть причиной желтения и засыхания листьев, если продолжать такие практики.