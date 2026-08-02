Опытные огородники используют эту хитрость для увеличения лежкости луковиц.
Опытные дачники никогда не спешат с уборкой лука, так как овощ перед сбором должен сформировать защитную шелуху.
При отсутствии защитной шелухи луковицы могут плохо храниться, особенно зимой и весной.
Существует старая деревенская хитрость, которая помогает решить несколько задач: луковица вырастает быстрее, становится крупнее, а урожай легче хранится до весны.
Что нужно сделать
В начале августа следует взять обычные вилы и направиться к грядке с луком. С помощью этого инструмента нужно аккуратно приподнять луковицы, чтобы корни немного надорвались.
Это позволит питательным веществам, оставшимся в зеленой части лука, быстрее перейти в луковицу.
Точной даты для выкапывания лука нет, но есть один надежный признак. Нужно следить за перьями лука: если зеленая часть «улеглась» на землю, значит, пора брать лопату и выкапывать урожай.
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