Опытные огородники используют эту хитрость для увеличения лежкости луковиц.

Опытные дачники никогда не спешат с уборкой лука, так как овощ перед сбором должен сформировать защитную шелуху.

При отсутствии защитной шелухи луковицы могут плохо храниться, особенно зимой и весной.

Существует старая деревенская хитрость, которая помогает решить несколько задач: луковица вырастает быстрее, становится крупнее, а урожай легче хранится до весны.

Что нужно сделать

В начале августа следует взять обычные вилы и направиться к грядке с луком. С помощью этого инструмента нужно аккуратно приподнять луковицы, чтобы корни немного надорвались.

Это позволит питательным веществам, оставшимся в зеленой части лука, быстрее перейти в луковицу.

Точной даты для выкапывания лука нет, но есть один надежный признак. Нужно следить за перьями лука: если зеленая часть «улеглась» на землю, значит, пора брать лопату и выкапывать урожай.