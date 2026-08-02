Севооборот — важный аспект для огородников, который помогает поддерживать здоровье почвы и урожайность.

Каждый уважающий себя дачник планирует свои посадки на несколько лет вперед. Это позволяет избежать ошибок и обеспечивать стабильный урожай овощей, ягод и фруктов на своем участке.

Севооборот — это основополагающий принцип, который регулирует последовательность посадки культурных растений. Он помогает избежать плохого урожая и снижает риск распространения заболеваний.

Что сажать после клубники

Первое, что приходит на ум, — это высадить на месте клубники сидераты. Однако, учитывая, что грядки с клубникой обычно занимают значительное пространство, оставлять их пустыми нецелесообразно.

1. Растения из семейства бобовых. Они являются сидератами и одновременно дают урожай востребованных в кулинарии и консервации продуктов. Кроме того, они обогащают почву азотом и восполняют нехватку питательных веществ.

2. Корнеплоды. Можно высаживать морковь, свеклу, а некоторые огородники даже успевают вырастить второй урожай редиски после клубники.

3. Бахчевые культуры. Огурцы, дыни, арбузы, кабачки и другие бахчевые устойчивы к заболеваниям и вредителям, которые могут остаться в почве после клубники.

4. Сидераты. Можно высаживать горчицу, фацелию, рожь и другие сидераты, которые подавляют сорняки, восполняют нехватку питательных веществ и отпугивают вредителей.

Например, овес восстанавливает баланс калия за 2-3 сезона, рожь вытесняет сорняки и вредителей, а гречиха снижает кислотность почвы и восстанавливает баланс фосфора и калия.

5. Лук и чеснок. Эти культуры дадут хороший урожай даже если их посадить на следующий сезон после клубники, а также помогут снизить риск распространения грибковых спор и отпугнуть вредителей.