Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Использование горчицы для борьбы с вредителями: полезные советы 0 69

Дом и сад
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Использование горчицы для борьбы с вредителями: полезные советы

Огородники знают несколько способов применения горчицы против распространенных вредителей.

 

Гусеницы, тля, слизни, улитки, крестоцветная блошка, а также луковая и морковная мухи являются основными врагами огородников.

Для борьбы с ними дачникам помогут средства на основе горчицы.

Гусеницы и тля

В десяти литрах воды растворите 100 г горчичного порошка. Полученный раствор настаивайте в течение 2 дней. Затем разведите его водой в соотношении 1:1 и проведите опрыскивание.

Слизни, улитки и крестоцветная блошка

В литре воды растворите 15 г горчичного порошка и 2 столовые ложки нашатырного спирта. После тщательного перемешивания опрыскивайте растения полученным составом.

Луковая и морковная мухи

Для отпугивания этих вредителей приготовьте порошкообразное средство. Смешайте древесную золу с перетертыми семенами горчицы в соотношении 3:1. Полученное средство подсыпайте в бороздки при высадке растений.

Свекловичная блошка

В десяти литрах воды растворите 100 г горчичного порошка и настаивайте в течение двух часов. Поливайте свеклу раствором в самом начале, пока листья молодые и мягкие.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что делать, если телефон плохо ловит сеть
Изображение к статье: Увеличение урожая: забытый ингредиент огорода
Изображение к статье: Зачем использовать апельсиновую кожицу на огороде: полезные советы для дачников
Изображение к статье: Лучшие растения-соседи для вишни: 5 вариантов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лудза
Наша Латвия
Изображение к статье: Могут ли слоны бегать и прыгать?
В мире животных
Изображение к статье: Мигранты в Сеуте Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Причины, по которым взрослая собака грызет вещи в доме
В мире животных
Изображение к статье: Что сажать после клубники: правила севооборота
Дом и сад
Изображение к статье: Что делать, если листья огурцов желтеют в открытом грунте: 5 советов
Дом и сад
Изображение к статье: Лудза
Наша Латвия
Изображение к статье: Могут ли слоны бегать и прыгать?
В мире животных
Изображение к статье: Мигранты в Сеуте Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео