Огородники знают несколько способов применения горчицы против распространенных вредителей.

Гусеницы, тля, слизни, улитки, крестоцветная блошка, а также луковая и морковная мухи являются основными врагами огородников.

Для борьбы с ними дачникам помогут средства на основе горчицы.

Гусеницы и тля

В десяти литрах воды растворите 100 г горчичного порошка. Полученный раствор настаивайте в течение 2 дней. Затем разведите его водой в соотношении 1:1 и проведите опрыскивание.

Слизни, улитки и крестоцветная блошка

В литре воды растворите 15 г горчичного порошка и 2 столовые ложки нашатырного спирта. После тщательного перемешивания опрыскивайте растения полученным составом.

Луковая и морковная мухи

Для отпугивания этих вредителей приготовьте порошкообразное средство. Смешайте древесную золу с перетертыми семенами горчицы в соотношении 3:1. Полученное средство подсыпайте в бороздки при высадке растений.

Свекловичная блошка

В десяти литрах воды растворите 100 г горчичного порошка и настаивайте в течение двух часов. Поливайте свеклу раствором в самом начале, пока листья молодые и мягкие.