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Как спасти засохшую тую: советы опытных дачников 0 153

Дом и сад
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туя

Туя — это не только красивое дерево, но и важный элемент ландшафтного дизайна, который может выполнять роль естественного ограждения.

 

Однако иногда туя может начать сохнуть, и многие дачники считают, что дерево нужно удалить, так как шансы на его спасение невелики.

Но это не так.

Существует простая методика, которая поможет вернуть туе здоровье. Что для этого нужно сделать?

Удаляем поврежденные части

Если хвоя пожелтела, спасти её уже не получится. Дерево самостоятельно не сможет избавиться от мертвых частей, поэтому дачнику стоит взять секатор и провести обрезку.

Не забывайте использовать садовый вар для обработки срезов.

Таким же образом следует поступить со всеми сухими частями туи.

Гигиеническая обрезка верхушки

Важно провести гигиеническую обрезку, чтобы спасти дерево. Туя должна стать короче на 15 сантиметров.

Снова не забывайте о садовом варе.

Подкормка с использованием торфа

Ключевым моментом является обогащение почвы питательными веществами. Сначала удалите немного земли из-под туи, смешайте её с кислым торфом и добавьте любое комплексное удобрение согласно инструкции.

Такая поддержка поможет дереву быстрее восстановить силы.

При желании можно также приобрести препарат для опрыскивания, чтобы провести дополнительную подкормку по листьям.

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