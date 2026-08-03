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Почему плоды груши сначала зеленые, а затем желтеют и чернеют внутри 0 12

Дом и сад
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Груша

Садоводы, выращивающие груши, иногда сталкиваются с тем, что плоды желтеют и сразу чернеют внутри.

 

Опытные дачники понимают, что это не является проблемой, если знать особенности данного плодового дерева.

Такое явление наблюдается даже у крупных деревьев, которые обильно плодоносят. Неопытные садоводы могут начать паниковать, считая, что растение поражено болезнью или атаковано вредителями.

На самом деле, все гораздо проще. Эксперты отмечают, что не стоит дожидаться полного созревания груши на дереве.

Плоды следует срывать недозревшими. Если ждать полной спелости, дачники будут наблюдать такую картину постоянно: сначала плоды зеленые, но буквально за сутки они желтеют и вскоре внутри чернеют.

Эта особенность характерна для всех сортов, кроме зимних. Только зимние сорта спеют до конца на дереве и не доставляют дачникам неприятных сюрпризов.

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