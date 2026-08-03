Обеспечив помидорам правильный уход в последний месяц лета, можно ожидать богатый урожай.
Ближе к осени особенно приятно готовить блюда со свежими домашними помидорами. Их также можно использовать для закаток, чтобы пополнить запасы на зиму. Какой уход необходим помидорам в конце лета?
Внесение влаги
На данном этапе развития культуры рекомендуется чаще поливать помидоры, особенно при уменьшении объема влаги. Если август выдается жарким, полив следует проводить регулярно.
Если допустить пересыхание почвы, а затем внести большое количество воды, плоды могут начать трещать прямо на ветках.
Мульча
Мульчирование имеет несколько полезных функций. В августе погода может быть непредсказуемой: днем может быть невыносимая жара, а по ночам ощутимый холод. Мульча поможет защитить корневую систему помидоров от капризов погоды.
Зола
Не стоит забывать о подкормках в августе, так как томаты нуждаются в питательных веществах. Основное внимание следует уделить калийным удобрениям.
Это поможет овощам вырасти вкусными, сладкими и хорошо хранящимися. Приготовить подкормку просто: нужно развести 250 граммов золы в ведре воды, размешать и полить растения. На каждое растение рекомендуется использовать по два литра удобрения.
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