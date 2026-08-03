Ближе к осени особенно приятно готовить блюда со свежими домашними помидорами. Их также можно использовать для закаток, чтобы пополнить запасы на зиму. Какой уход необходим помидорам в конце лета?

Внесение влаги

На данном этапе развития культуры рекомендуется чаще поливать помидоры, особенно при уменьшении объема влаги. Если август выдается жарким, полив следует проводить регулярно.

Если допустить пересыхание почвы, а затем внести большое количество воды, плоды могут начать трещать прямо на ветках.

Мульча

Мульчирование имеет несколько полезных функций. В августе погода может быть непредсказуемой: днем может быть невыносимая жара, а по ночам ощутимый холод. Мульча поможет защитить корневую систему помидоров от капризов погоды.

Зола

Не стоит забывать о подкормках в августе, так как томаты нуждаются в питательных веществах. Основное внимание следует уделить калийным удобрениям.

Это поможет овощам вырасти вкусными, сладкими и хорошо хранящимися. Приготовить подкормку просто: нужно развести 250 граммов золы в ведре воды, размешать и полить растения. На каждое растение рекомендуется использовать по два литра удобрения.