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Как удалить пень без выкапывания и использования техники 0 118

Дом и сад
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить пень без выкапывания и использования техники

Каждый дачник может столкнуться с необходимостью удаления старых деревьев на своем участке.

 

После того как огородник спиливает ствол, остается лишь небольшой пенек.

Многие знают, что справиться с ним бывает довольно сложно. Дело в том, что корневая система любого дерева мощная и объемная.

По этой причине на механическое удаление пня уходит много сил и времени.

Однако у опытных садоводов есть секретный способ, который позволяет удалить остатки дерева без лишних усилий.

Что для этого нужно сделать?

Важно отметить, что время, необходимое для удаления пня, зависит от вида дерева. Чем больше корневая система, тем дольше может потребоваться ожидание.

Для начала стоит "вооружиться" сверлом и проделать несколько отверстий на месте спила. Чем глубже будут отверстия, тем лучше.

Некоторые садоводы также рекомендуют проделать аналогичные отверстия сбоку.

После этого полученные отверстия заполняются известным многим дачникам средством — аммиачной селитрой.

Затем остается только подождать. Таким простым способом можно удалить пенек без изнурительных усилий.

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