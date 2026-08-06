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Когда лучше всего копать картошку: как избежать гниения урожая 0 136

Дом и сад
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда лучше всего копать картошку: как избежать гниения урожая

Существует несколько признаков, по которым можно определить, когда пора начинать копать картошку.

 

Некоторые огородники ориентируются на состояние ботвы картофеля, в то время как другие начинают копать урожай, когда это делают соседи по участку.

Существуют проверенные агрономами сроки созревания клубней, которые зависят от двух факторов:

А) особенности сорта;

Б) срок посадки.

Чтобы не ошибиться с моментом сбора урожая, рекомендуется завести дачный календарь.

Ранние сорта картофеля выкапывают через 60 дней после посадки.

Среднеранние сорта можно собирать через 60-80 дней.

Среднеспелые сорта выкапывают через 80-95 дней.

Среднепоздние сорта собирают на 95-115 день.

Поздние сорта созревают на 115 день.

У зрелой картошки кожура становится прочной, и ее сложно очистить без ножа. Такой урожай может храниться до весны без особых проблем.

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