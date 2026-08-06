Существует мнение, что частое отключение телевизора из сети может быть более вредным, чем его постоянное включение.

Такое мнение имеет свои основания. Рассмотрим, почему не рекомендуется каждый день отключать телевизор от сети и какие последствия это может иметь.

Почему не стоит отключать телевизор от сети

Многие специалисты считают, что частое отключение телевизора от сети может негативно сказаться на его состоянии и сократить срок службы устройства.

Современные телевизоры безопасны, поэтому не стоит переживать о том, что техника постоянно подключена к сети.

Эксперты советуют обращаться с телевизором так же, как с холодильником: подключите его к сети и не отключайте.

Для выключения телевизора достаточно нажать соответствующую кнопку на пульте. Таким образом, техника прослужит вам долго и надежно.