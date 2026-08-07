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Что высаживать после чеснока: советы по севообороту 0 370

Дом и сад
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Севооборот — ключевой аспект огородничества, позволяющий достигать стабильных урожаев. Опытные дачники знают, что не рекомендуется сажать овощи на одном и том же месте несколько сезонов подряд, и это также касается чеснока.

 

Какие растения можно высаживать на чесночных грядках в следующем сезоне?

Лук

Сажать лук после чеснока — не лучшая идея. Эти культуры принадлежат к одному семейству и потребляют из почвы одни и те же элементы, что приводит к её истощению.

Кроме того, они подвержены одинаковым вредителям и заболеваниям. Если бактерии и личинки вредителей переживут зиму, урожай в следующем году может оказаться под угрозой.

Морковь

Эта культура более подходящая. Чеснок можно чередовать с морковью, так как её корневая система неглубокая и питается на поверхности.

Более того, морковные вредители не переносят чеснок, а его ферментные компоненты помогают обеззаразить почву и способствуют хорошему наливу зубчиков чеснока.

Растения, которые можно высаживать на чесночных грядках

Земляника, картошка, томаты, свёкла, перцы, бахча, пряные травы, огурцы и морковь.

Неподходящие растения для посадки после чеснока

Бобовые, капуста, лук и снова чеснок.

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