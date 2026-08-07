Каждая семья, которая ценит кофе, может за короткое время накопить достаточно натурального удобрения.

Однако стоит учитывать, что не все растения одинаково хорошо реагируют на такую подкормку. Поэтому важно знать, какие культуры будут рады кофейному удобрению. Какие растения стоит подкармливать?

Кабачки

Если вы хотите получить богатый урожай кабачков, кофе в этом определенно поможет. Особенно эффективно его использовать в период формирования побегов.

Помидоры

Эти овощи также хорошо реагируют на подкормку. Вам нужно будет смешать кофе с перегноем и обогатить почву в процессе подготовки грядок. Также можно добавить немного жмыха прямо в лунку во время посадки.

Рододендрон

Это растение станет намного крепче после кофейной подкормки. Желательно добавлять кофейный жмых в состав профильных минеральных удобрений, обогащая тем самым их состав.

Тыква

Не все огородники уделяют внимание подкормке тыквы, что совершенно напрасно. Ведь удобрения помогают вырастить крупные и здоровые плоды. Кофейная гуща станет идеальным вариантом для этой культуры.

Смородина

Кофе в данном случае используется для улучшения качества почвы, насыщая ее кислородом. Также кофе поможет прогнать вредителей.

Черника

Эта ягодная культура дает наиболее качественный урожай на кислых почвах. Поэтому стоит использовать кофе в свежем виде. Достаточно периодически насыпать немного кофе прямо на почву.

Огурцы

Кофейный жмых лучше всего использовать на раннем этапе развития культуры, когда огурцам важен азот и наращивание зеленой массы.

Герань

Если вы хотите оздоровить это популярное комнатное растение, стоит периодически использовать кофейный жмых в качестве натурального удобрения.

Бругмансия

Это эффектный цветок, который нуждается в питательных веществах и грамотном уходе. Поэтому в качестве одного из компонентов комплексного удобрения стоит использовать кофейный жмых.

Гортензия

Если вы хотите подкормить гортензию, используйте кофе для настаивания, чтобы вносить подкормку в жидком виде.