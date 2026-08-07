Вишни и сливы часто встречаются на приусадебных участках и подвержены атаке тли в тёплое время года.

Не все садоводы готовы использовать химические препараты для борьбы с вредителями.

К счастью, существует множество народных методов, которые помогают избавиться от тли. Среди них особенно эффективными являются два способа: с использованием мыла и древесной золы.

Для первого метода необходимо измельчить 100 граммов хозяйственного или дегтярного мыла и растворить его в 10 литрах воды.

Рекомендуется использовать тёплую воду, чтобы мыло полностью растворилось. Смесь следует применять для опрыскивания после её остывания.

Если вам больше нравится использовать настой из золы, наполните ведро водой, нагретой до 65-70 градусов, и добавьте стакан золы.

Закройте ёмкость крышкой и оставьте на 48 часов.

Перед использованием добавьте в настой 2 столовые ложки жидкого мыла, чтобы улучшить липкость смеси.