Береза может быть полезной, но у нее есть и негативные стороны, которые стоит учитывать.
Опытные дачники часто рекомендуют избавляться от березы на своем участке из-за ряда причин.
Форс-мажор
Береза может упасть из-за сильного ветра, что приведет к разрушению пристроек или повреждению грядок с помидорами. В худшем случае дерево может повредить соседский забор или постройки, а также оборвать провода.
Много мусора
Поддерживать чистоту на участке с березой бывает сложно. Декоративные водоемы и водостоки придется очищать чаще всего.
Крупный потребитель воды
Березе необходимо в среднем 60 литров воды в сутки. Если рядом растут садовые или огородные растения, их полив должен быть более обильным, иначе они могут не получить достаточное количество влаги из-за березы.
Майский жук
Это насекомое предпочитает березовые листья, поэтому, если на участке растет береза, можно ожидать нашествия майского жука. Их личинки, находясь в земле, могут нанести значительный ущерб огородным растениям.
Народные поверья
Существует множество народных поверий, согласно которым береза считается деревом раздора, способствующим ссорам и конфликтам в семье.
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