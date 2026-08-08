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Пять причин удалить березу с дачного участка 0 2063

Дом и сад
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Береза

Береза может быть полезной, но у нее есть и негативные стороны, которые стоит учитывать.

 

Опытные дачники часто рекомендуют избавляться от березы на своем участке из-за ряда причин.

Форс-мажор

Береза может упасть из-за сильного ветра, что приведет к разрушению пристроек или повреждению грядок с помидорами. В худшем случае дерево может повредить соседский забор или постройки, а также оборвать провода.

Много мусора

Поддерживать чистоту на участке с березой бывает сложно. Декоративные водоемы и водостоки придется очищать чаще всего.

Крупный потребитель воды

Березе необходимо в среднем 60 литров воды в сутки. Если рядом растут садовые или огородные растения, их полив должен быть более обильным, иначе они могут не получить достаточное количество влаги из-за березы.

Майский жук

Это насекомое предпочитает березовые листья, поэтому, если на участке растет береза, можно ожидать нашествия майского жука. Их личинки, находясь в земле, могут нанести значительный ущерб огородным растениям.

Народные поверья

Существует множество народных поверий, согласно которым береза считается деревом раздора, способствующим ссорам и конфликтам в семье.

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