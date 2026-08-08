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Семь растений, которые помогут отпугнуть мышей от огорода 0 654

Дом и сад
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мышь белая

Мыши, поселившиеся на дачном участке, могут нанести значительный ущерб урожаю.

 

В этой статье мы расскажем о растениях, которые можно посадить на участке, чтобы отпугнуть мышей от огорода.

Первым растением, которое стоит рассмотреть, является багульник болотный. Его эфирные масла, содержащиеся в надземных частях, имеют неприятный запах для грызунов.

Кроме того, мыши не переносят запахи помидорной ботвы, аптечной ромашки, белого донника, трехраздельной череды и полыни. Последняя также поможет в борьбе с насекомыми-вредителями.

Для дополнительной защиты между грядками рекомендуется сажать кинзу.

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