Мыши, поселившиеся на дачном участке, могут нанести значительный ущерб урожаю.

В этой статье мы расскажем о растениях, которые можно посадить на участке, чтобы отпугнуть мышей от огорода.

Первым растением, которое стоит рассмотреть, является багульник болотный. Его эфирные масла, содержащиеся в надземных частях, имеют неприятный запах для грызунов.

Кроме того, мыши не переносят запахи помидорной ботвы, аптечной ромашки, белого донника, трехраздельной череды и полыни. Последняя также поможет в борьбе с насекомыми-вредителями.

Для дополнительной защиты между грядками рекомендуется сажать кинзу.