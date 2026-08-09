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Где хранить свеклу в квартире: как сохранить урожай до весны 0 186

Дом и сад
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свекла

Вырастить хороший урожай — это только половина дела, гораздо важнее обеспечить сохранность собранных овощей, фруктов и ягод до следующего сезона.

 

Жителям квартир, где нет погреба или прохладного балкона, может быть непросто сохранить урожай. Однако даже в таких условиях есть несколько способов, которые помогут сохранить плоды свежими как можно дольше.

Существует три варианта хранения свеклы в квартире, которые помогут предотвратить высыхание и гниение корнеплода.

1. Сырую или вареную свеклу натрите на крупной терке или нарежьте кубиками. Переложите ее в полиэтиленовый пакет и удалите лишний воздух с помощью вакууматора. Хранить овощ в вакууме можно 3-4 недели на полке холодильника.

2. Если у вас нет вакууматора, можно использовать обычную заморозку. Натертую или нарезанную свеклу перекладывают в контейнеры и оставляют на хранение в морозильной камере, где она может пролежать до весны.

3. Еще один способ, который не так популярен, как предыдущие, — это сушка. Для этого свеклу чистят и отваривают, затем нарезают на брусочки и высушивают при температуре 65-70 градусов в электросушилке.

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