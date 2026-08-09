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Почему яблоня плодоносит через год? Научное объяснение 1 421

Дом и сад
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яблоня

Садоводы часто замечают, что яблони не дают урожай каждый год.

 

В этой статье мы объясним, почему яблоневые деревья могут давать урожай с определенной периодичностью.

Научное объяснение

Существует несколько причин, по которым яблоня может плодоносить через год или даже реже.

Во-первых, на урожайность могут влиять заморозки. Чтобы минимизировать негативные последствия, можно использовать окуривание дымом.

Во-вторых, причина может заключаться в сортовых особенностях, поэтому при выборе сорта яблони важно внимательно изучить их характеристики.

В-третьих, высокая урожайность в прошлом году может привести к снижению урожайности в будущем. В этом случае помогут подкормки комплексными минеральными удобрениями, содержащими фосфор, калий и азот. Также можно рассмотреть возможность удаления части завязей.

Еще одной причиной снижения урожайности могут быть долгоносики. Если эти вредители завелись на яблоне, единственным решением будет обработка сада инсектицидными препаратами.

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