Садоводы часто замечают, что яблони не дают урожай каждый год.

В этой статье мы объясним, почему яблоневые деревья могут давать урожай с определенной периодичностью.

Научное объяснение

Существует несколько причин, по которым яблоня может плодоносить через год или даже реже.

Во-первых, на урожайность могут влиять заморозки. Чтобы минимизировать негативные последствия, можно использовать окуривание дымом.

Во-вторых, причина может заключаться в сортовых особенностях, поэтому при выборе сорта яблони важно внимательно изучить их характеристики.

В-третьих, высокая урожайность в прошлом году может привести к снижению урожайности в будущем. В этом случае помогут подкормки комплексными минеральными удобрениями, содержащими фосфор, калий и азот. Также можно рассмотреть возможность удаления части завязей.

Еще одной причиной снижения урожайности могут быть долгоносики. Если эти вредители завелись на яблоне, единственным решением будет обработка сада инсектицидными препаратами.