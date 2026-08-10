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Что не любит красная смородина 0 144

Дом и сад
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что не любит красная смородина

Основные ошибки в уходе за растением.

 

Красная смородина встречается на дачных участках реже, чем черная, из-за более кислого вкуса плодов, который не всем нравится. Тем не менее, эти ягоды являются основой многих добавок к десертам, таких как варенье или джем.

Ягоды красной смородины ничем не уступают черной по содержанию витаминов.

Для получения качественного и богатого урожая важно помнить о некоторых правилах выращивания этой культуры. Некоторые садоводы могут допускать серьезные ошибки.

Ошибка 1

Важно правильно выбрать место для посадки. Красная смородина не любит тень, поэтому место должно быть солнечным. Полутень также допустима, но может негативно сказаться на урожае.

Ошибка 2

Сквозняков быть не должно. Лучше всего высаживать красную смородину рядом с невысокими кустами или с западной стороны дома.

Ошибка 3

При уходе за растением необходимо чередовать минеральные и органические подкормки. Удобрения не должны содержать хлор.

Ошибка 4

Почва не должна быть переувлажненной, и вода не должна задерживаться у корней. Опытные садоводы рекомендуют высаживать кусты на небольшой возвышенности.

Если лето жаркое и осадков мало, необходим полив, который должен быть редким, но обильным.

Ошибка 5

При выборе места для смородины важно учитывать, что не все растения могут сосуществовать друг с другом. Ошибка в этом вопросе может привести к потере урожая.

Не следует высаживать рядом раскидистые деревья, малину, крыжовник и черную смородину.

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