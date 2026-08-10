В природе существуют растения-агрессоры, избавиться от которых на садовом участке бывает сложно, но необходимо. Чтобы навсегда удалить ежевику, потребуется терпение, усилия и время. Тем не менее, искоренить это растение возможно с помощью агротехнических приемов, гербицидов и народных средств.

Агротехнические мероприятия по искоренению ежевики

Два вида ежевики — дикорастущая и сизая (ажина) — отличаются особой агрессивностью. Кустарник может появиться на участке неожиданно, так как его семена разносят птицы. Если не уделять внимание ежевичным зарослям, вскоре они могут образовать непролазные дебри.

Дикая ежевика не имеет культурной ценности. Ее ягоды мелкие и кислые, а побеги покрыты шипами. Большинство дачников предпочитают бороться с ежевикой механическим способом, так как применение химических и агрессивных народных средств может ухудшить характеристики почвы.

Борьба с порослью

Чтобы кустарник не разрастался, необходимо принять меры, препятствующие появлению поросли. Для этого побеги ежевики обрезают секатором, оставляя пеньки высотой не более 5 см. Затем очищенный участок мульчируют древесной щепой, опилками, стружкой, корой, ветками или картоном. Чем толще будет мульчирующий слой, тем лучше. Также можно засыпать место, где росли кусты, галькой или гравием, что эффективно препятствует появлению новых побегов.

Удаление корней из почвы

Этот способ позволяет убрать ежевику и сразу же посадить на ее месте другие растения, выкопав корни с помощью лопаты. Сначала распутывают и обрезают побеги, чтобы четко видеть места укоренения. Затем извлекают корни, не оставляя даже маленьких корешков, иначе на следующий год поросль появится вновь. Этот метод также позволяет перекопать землю под посадку, так как кустарник не истощает и не заражает почву.

Комбинированный метод

Можно удалить ежевику комбинированным способом, сочетая выкашивание и применение укрывного материала. Для этого лучше всего подойдет мотокоса с металлическими ножами или культиватор. Ажину и дикую ежевику скашивают, затем лопатой выкапывают оставшиеся пеньки. На заключительном этапе участок накрывают агротекстилем, который будет препятствовать появлению поросли из оставшихся в земле корешков.

Регулярное скашивание зарослей дикой ежевики также эффективно. Это нужно делать каждые 2 недели в течение всего сезона, если кустарник не успел занять большую часть огорода. Весной землю нужно еще раз перекопать и выбрать оставшиеся мелкие корешки руками.

Огораживание территории

Если ежевика заняла большую территорию, необходимо остановить ее дальнейшее распространение. Участок, занятый кустарником, огораживают по периметру деревянными щитами или шифером, вкапывая ограждение в землю на глубину не менее 0,5 м. Надземная часть изгороди должна возвышаться хотя бы на половину высоты кустов. После остановки распространения кустарника можно приступать к борьбе с ним, скашивая заросли и накрывая территорию спанбондом или другим подобным материалом.

Использование гербицидов

Химический способ удаления ежевики заключается в использовании гербицидов. Для этой цели подходят препараты сплошного действия: «Секатор», «Прима», «Зенкор», «Спрут», «Раундап». При правильном применении химия поможет уничтожить сорный кустарник навсегда. Гербицид разводят по инструкции и наносят на кусты с помощью распылителя в прохладный день или поздним вечером. Препарат проникает в ткани растения и со временем достигает корней.

Этот процесс занимает от 2 недель до месяца. Затем кусты увядают, и их можно выкорчевать из почвы. Такой метод можно применять там, где не планируются посадки. В остальных случаях следует изучить состав средства и рекомендации производителя гербицида.

Например, глифосат вредит не только сорнякам, но и культурным растениям, а также человеку. Пока в научных кругах ведутся дискуссии о запрете ядовитого вещества, лучше отказаться от его использования, выбирая более безопасные средства.

Применение народных средств

Агрессивность и способность к размножению дикой ежевики таковы, что вывести ее с участка народными средствами не удастся. Уксус, сода и подобные вещества помогают от травянистых сорняков, но против кустарников они бессильны. На форумах огородников встречаются советы использовать поваренную соль. Предлагается обкопать корень растения и засыпать его большим количеством соли (не менее 2-3 кг), а затем полить. Корневая система пропитается солевым раствором, и куст погибнет. Однако специалисты считают такую рекомендацию спорной.

Избыток соли ухудшает характеристики почвы, снижая ее воздухопроницаемость. Посаженные на этом месте растения не смогут нормально усваивать питательные вещества. В дальнейшем участок придется держать пустым в течение 1-2 сезонов, что не каждый огородник может себе позволить.

Как вывести сортовую ежевику

Иногда дачники сталкиваются с необходимостью избавиться не от дикой, а от культурной ежевики. Сортовые растения менее агрессивны, но могут создавать проблемы с удалением. С незимостойкими сортами все понятно: их нужно оставить на зиму без укрытия, и они вымерзнут, не дав новых побегов в следующем сезоне. Этот метод подходит для холодных регионов.

Зимостойкие сорта после сбора урожая нужно скосить, а корни выкопать и сжечь. Если ежевика нужна на участке, но беспокоит ее разрастание, посадки огораживают по периметру, вкапывая ограждение как можно глубже. Сортовая ежевика вырастает мощным кустом высотой до 3 м. Одного-двух экземпляров растения будет более чем достаточно. Ягоды ежевики кислые и в свежем виде их практически не едят, а используют для приготовления джема, варенья или замораживают на зиму для выпечки и десертов.

Избавиться от ненужных ежевичных зарослей нелегко, но вполне реально. Главное — действовать методично, постоянно убирая вновь появившиеся побеги и молодые кустики. При посадке сортовой ежевики лучше сразу соорудить для нее ограждение, чтобы потом не бороться с многочисленной порослью, расползающейся по всей территории.