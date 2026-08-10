Когда и как убирать чеснок

Если уборка чеснока проводится раньше положенного срока, луковицы будут слишком водянистыми и плохо хранятся. Преждевременная уборка также приводит к тому, что головка не успевает укрупниться до сортового размера. В результате, при неправильных сроках уборки, мы получаем невызревший чеснок.

Поздняя уборка тоже нежелательна. Перезревшая головка распадается на зубки, что снижает качество урожая. Кроме того, если чеснок остается в почве дольше положенного, он может начать повторное отращивание корней, что приводит к уменьшению его массы и размера.

Чтобы правильно определить сроки уборки чеснока, обратите внимание на три признака:

Обёртка соцветия начинает растрескиваться.

Массово желтеют нижние листья.

Луковица покрывается утончающимися чешуями характерного для сорта цвета.

Чеснок — убираем правильно

Уборка чеснока может показаться простой задачей, но важно соблюдать некоторые правила. Правильная уборка обеспечит крупные головки, которые будут хорошо храниться. За некоторое время до уборки рекомендуется провести подкормку.

Примерно за 20 дней до уборки прекращайте поливы и подкормки. Когда чеснок полностью вызрел, можно приступать к уборке.

Перед извлечением чеснока из почвы, его нужно подкопать вилами и лопатой, а затем аккуратно вырвать. Если почва плотная, не пытайтесь вырывать чеснок, просто потянув за стебель и листья, так как это может повредить зубчики и их защитное покрытие. Через микротрещины могут проникнуть болезни, что повредит чеснок при хранении. Также не обстукивайте выкопанные головки друг об друга, чтобы не повредить их.

Аккуратно размещайте чеснок на просушку. Это можно делать как на открытом солнце, так и под навесом на воздухе. Просушка длится от 10 до 20 дней, за это время защитные чешуи подсыхают и легко отделяются, а головки становятся чистыми. При достаточном подсушивании из головок испаряется лишняя влага, что улучшает их лёжкость. Не обрезайте листья перед просушкой, так как органическое вещество должно переместиться в головку, что может способствовать её укрупнению.

После просушки обрежьте высохшие листья, оставив на головке стеблевой пенёк длиной 3-5 сантиметров.

Чеснок можно хранить при разных температурах, но оптимальными считаются температуры от 1 до 3 градусов выше нуля.