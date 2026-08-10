Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда убирать чеснок: три верных признака 0 120

Дом и сад
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда убирать чеснок: три верных признака

Правильное определение сроков уборки чеснока — важный фактор, влияющий на его сохранность.

 

Когда и как убирать чеснок

Если уборка чеснока проводится раньше положенного срока, луковицы будут слишком водянистыми и плохо хранятся. Преждевременная уборка также приводит к тому, что головка не успевает укрупниться до сортового размера. В результате, при неправильных сроках уборки, мы получаем невызревший чеснок.

Поздняя уборка тоже нежелательна. Перезревшая головка распадается на зубки, что снижает качество урожая. Кроме того, если чеснок остается в почве дольше положенного, он может начать повторное отращивание корней, что приводит к уменьшению его массы и размера.

Чтобы правильно определить сроки уборки чеснока, обратите внимание на три признака:

  • Обёртка соцветия начинает растрескиваться.
  • Массово желтеют нижние листья.
  • Луковица покрывается утончающимися чешуями характерного для сорта цвета.

Чеснок — убираем правильно

Уборка чеснока может показаться простой задачей, но важно соблюдать некоторые правила. Правильная уборка обеспечит крупные головки, которые будут хорошо храниться. За некоторое время до уборки рекомендуется провести подкормку.

Примерно за 20 дней до уборки прекращайте поливы и подкормки. Когда чеснок полностью вызрел, можно приступать к уборке.

Перед извлечением чеснока из почвы, его нужно подкопать вилами и лопатой, а затем аккуратно вырвать. Если почва плотная, не пытайтесь вырывать чеснок, просто потянув за стебель и листья, так как это может повредить зубчики и их защитное покрытие. Через микротрещины могут проникнуть болезни, что повредит чеснок при хранении. Также не обстукивайте выкопанные головки друг об друга, чтобы не повредить их.

Аккуратно размещайте чеснок на просушку. Это можно делать как на открытом солнце, так и под навесом на воздухе. Просушка длится от 10 до 20 дней, за это время защитные чешуи подсыхают и легко отделяются, а головки становятся чистыми. При достаточном подсушивании из головок испаряется лишняя влага, что улучшает их лёжкость. Не обрезайте листья перед просушкой, так как органическое вещество должно переместиться в головку, что может способствовать её укрупнению.

После просушки обрежьте высохшие листья, оставив на головке стеблевой пенёк длиной 3-5 сантиметров.

Чеснок можно хранить при разных температурах, но оптимальными считаются температуры от 1 до 3 градусов выше нуля.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как избавиться от ежевики на садовом участке
Изображение к статье: Почему груша может расти жесткой и мелкой
Изображение к статье: ТОП-5 часто встречаемых вредителей комнатных растений
Изображение к статье: Свекла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: В польском городе Ломжа четырехлетняя девочка сорвалась с балкона пятого этажа жилого дома. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Развод
Люблю!
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
1
Изображение к статье: Смерть с косой
ЧП и криминал
Изображение к статье: На дне Ла-Манша нашли Guinness возрастом 162 года.
Lifenews
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: В польском городе Ломжа четырехлетняя девочка сорвалась с балкона пятого этажа жилого дома. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Развод
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео