Лето приносит огородникам множество приятных забот. Однако безуспешные попытки избавиться от надоедливых муравьев, которые облюбовали ваш участок или дом, могут свести с ума. Насколько эффективна корица в борьбе с этими вредителями?

Садоводы и огородники имеют разные мнения о том, помогает ли корица от муравьев. Тем не менее, большинство считает эту специю эффективным средством против вредителей. Вещества, содержащиеся в корице, смертельны для муравьев. Кроме того, запах корицы очень сильный и неприятен для насекомых. Эти две причины объясняют, почему муравьи обходят места, обработанные корицей. Таким образом, с помощью корицы вы вряд ли убьете муравьев, но точно сможете выгнать их с грядки или из дома.

Важно понимать, что именно использовать для борьбы с муравьями. Существует разница между эфирным маслом корицы и молотой специей. Вероятно, именно из-за этого возникают споры среди дачников. Эфирное масло более эффективно справляется с задачей, в то время как молотый порошок не всегда дает 100% результат.

Как использовать корицу от муравьев?

Самый простой способ — рассыпать молотую корицу в местах, где скопились муравьи, или где они обычно ползают. Порошок также можно замачивать в воде, фильтровать и использовать для обработки поверхностей.

Однако наиболее действенный способ — обрабатывать поверхности или землю маслом корицы. Его можно наносить по углам комнаты, в шкафах или растворять в воде и опрыскивать участок.

К счастью, для большинства людей корица имеет приятный запах. Поэтому обработка дома порошком или маслом не станет проблемой. Специя в обоих видах безопасна для детей и домашних животных, так что корицу от муравьев можно смело использовать как натуральное и эффективное средство.