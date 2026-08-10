Груши могут вырасти мелкими и жесткими, и это не всегда связано с сортовыми особенностями или возрастом дерева. Обычно мякоть таких плодов плотная, а кожица жесткая. Рассмотрим, что могло произойти и как избежать подобных проблем в будущем.

Место под солнцем

Иногда бывает так, что в одном году дерево дает отличный урожай, а в следующем — нет. Причиной могут быть погодные условия. Часто это происходит в холодное и дождливое лето из-за недостатка солнечного света.

Недостаток влаги

Однако жаркая и сухая погода без дождей и полива также может привести к таким же последствиям. Груши могут вырасти мелкими, невкусными или даже засохнуть на ветках.

Недостаток питания

Дефицит железа может вызвать хлороз, замедлить рост дерева, а листья начнут белеть и сохнуть, что негативно скажется на развитии плодов. Чтобы попытаться спасти урожай, можно подкормить грушу (1 кг железного купороса и 2,5 кг гумуса) до начала осени.

Для профилактики весной, до появления почек, рекомендуется провести два опрыскивания 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды).

Избыток удобрений

Груша не переносит обильную подкормку органическими удобрениями. Можно попробовать «посадить дерево на диету», но важно не переусердствовать, иначе оно может одичать.

Иногда помогает омолаживающая обрезка или прививка.

Неправильный уход

Ошибки, допущенные в первые годы после посадки, могут сильно сказаться на дереве. Например, саженец подкармливают только на второй год, чтобы дерево сосредоточилось на наращивании корней, а не кроны. Также не рекомендуется допускать раннее плодоношение груши; обычно выжидают 2 года после посадки.

Советы для хорошего урожая

1. Высаживайте это дерево на плодородных гумусных нейтральных (слабокислых) и рыхлых почвах.

2. Для улучшения вкусовых качеств можно привить черенок другого сорта; привитые груши могут плодоношить до 40 лет.

3. Улучшить плодоношение можно, если посадить дерево рядом с растущей и плодоносящей грушей (даже за соседским забором) или яблоней.