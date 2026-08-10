Пионы — это прекрасные цветы, которые не только украсят ваш участок, но и наполнят двор непревзойденным ароматом. Чтобы пионы продолжали радовать глаз, необходимо за ними ухаживать. Одним из важных мероприятий является пересадка цветов, чтобы подготовить их к цветению в будущем.

Вторая половина августа — отличное время для посадки пионов, что гарантирует, что они будут цвести красивыми и крупными цветами. Если есть необходимость, можно пересаживать пионы и весной или летом, но на следующий год они могут цвести небольшими цветками или не цвести вовсе. Август — самый благоприятный период для деления кустов пионов или высадки новых растений.

Если все процедуры выполнены правильно, то через несколько лет куст разрастется и подарит много красивых цветов. Перед посадкой необходимо провести подготовительные работы. Выкопайте яму, куда будет посажен куст. Глубина ямы должна быть не менее 70 см, что позволит сформировать полноценную корневую систему.

Чтобы предотвратить появление грибковых заболеваний и дефицита кислорода, кусты нужно располагать не ближе чем 1 метр друг от друга. Яма должна иметь размер 70х70х70 см, чтобы в нее свободно поместились все корни вместе с землей.

Землю, оставшуюся после выкопки ямы, нужно перемешать с компостом или навозом. Также рекомендуется добавить удобрения, которые помогут цветам развиваться быстрее. Осенью цветы нужно подкармливать минеральными удобрениями с добавлением калия, а весной — с азотом.

На дно ямы нужно положить дренаж в виде битого кирпича, мелких камней или резаных веток. Сверху насыпьте часть подготовленного грунта с удобрением. После выполнения всех подготовительных процедур можно посадить цветок.