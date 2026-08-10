Красивая оранжерея на подоконнике — это не только прекрасное зрелище, но и результат ежедневного труда. Бывает обидно, когда с любовью выращенные растения начинают болеть и погибать из-за вредителей. В этой статье мы представляем ТОП-5 часто встречаемых вредителей комнатных растений и методы борьбы с ними.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Наземные вредители встречаются чаще всего и быстро распространяются. Если не бороться с ними, они могут уничтожить всю коллекцию цветов за короткий срок.
Тля
Мелкие насекомые, питающиеся соком растений. Существуют крылатые и бескрылые виды, окраска которых варьируется от зеленого до черного. Тля отличается способностью к быстрому размножению и образованию колоний.
Пути заражения:
- Вредитель может «приехать» с букетами или новыми растениями.
- Летом насекомые могут залететь в квартиру через открытые окна.
- Домашние питомцы могут переносить тлю.
Признаки заражения:
- Растения начинают вянуть, опадают листья.
- Пораженные части становятся вялыми и дряблыми.
- Взрослые паразиты образуют колонии на внутренней стороне листьев и стеблях.
Бороться с тлей нужно сразу:
- Механическая очистка раствором хозяйственного мыла (1 часть мыла на 6 частей воды). Протирать растение каждые три дня, удаляя паразитов и личинок.
- Опрыскивание отваром чистотела (150 г сухой травы на литр воды) три раза.
- Использование химических средств, таких как «Искра», «Акарин», «Интавир» по инструкции.
Трипсы
Эти паразиты иногда путают с тлей, но это другой вид. Тело взрослых насекомых продолговатое, черно-коричневое, с крыльями. Личинок трудно увидеть, так как они развиваются внутри тканей растений.
Признаки заражения:
- Листья обесцвечиваются, появляются желтовато-красные пятна.
- Пострадавшие участки приобретают серебристый оттенок.
- Листья становятся липкими.
- Массовое отмирание листьев и цветков через три недели.
Меры борьбы аналогичны. Необходимо удалить верхний слой почвы и повторить обработку через 14-20 дней.
Паутинный клещ
Этот вредитель также питается соками растений. Заражение происходит при принесении инфицированных растений.
Признаки заражения:
- Обильные «заросли» паутины между листьями и черешками.
- Пятна бледно-желтого цвета на листьях.
- При сильном заражении вся поверхность листьев покрыта паутиной.
Бороться с паутинным клещом сложно. Рекомендуется использовать химические препараты:
- «Неорон» — уничтожает все жизненные формы клеща.
- «Скельта» — эффективно уничтожает взрослых клещей и личинок.
- «Фитоверм» — нарушает механизм усваивания пищи у взрослых клещей.
ПОЧВЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
С этими паразитами сталкиваются реже, но последствия заражения могут быть серьезными.
Почвенные нематоды
Круглые черви, живущие в почве, могут ухудшить состояние растений. Заражение происходит при использовании некачественной почвы.
Признаки заражения:
- Растение останавливается в росте.
- Листья желтеют и опадают.
- Внешних вредителей не видно.
- Нематоды могут быть обнаружены в пробе грунта.
Бороться с ними сложно:
- Извлечь растение из горшка, промыть горшок и утилизировать старую землю.
- Промыть корни и удалить пораженные участки.
- Высадить растение в свежую почву.
Дождевые черви
Хотя их сложно назвать вредителями, в цветочном горшке они могут создать проблемы. Признаки заражения схожи с нематодами.
Для решения проблемы необходимо заменить почву и промыть корни. После пересадки в чистый грунт растение обычно восстанавливается.
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