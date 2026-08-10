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ТОП-5 часто встречаемых вредителей комнатных растений 0 62

Дом и сад
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ТОП-5 часто встречаемых вредителей комнатных растений

Красивая оранжерея на подоконнике — это не только прекрасное зрелище, но и результат ежедневного труда. Бывает обидно, когда с любовью выращенные растения начинают болеть и погибать из-за вредителей. В этой статье мы представляем ТОП-5 часто встречаемых вредителей комнатных растений и методы борьбы с ними.

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

Наземные вредители встречаются чаще всего и быстро распространяются. Если не бороться с ними, они могут уничтожить всю коллекцию цветов за короткий срок.

Тля

Мелкие насекомые, питающиеся соком растений. Существуют крылатые и бескрылые виды, окраска которых варьируется от зеленого до черного. Тля отличается способностью к быстрому размножению и образованию колоний.

Пути заражения:

  • Вредитель может «приехать» с букетами или новыми растениями.
  • Летом насекомые могут залететь в квартиру через открытые окна.
  • Домашние питомцы могут переносить тлю.

Признаки заражения:

  • Растения начинают вянуть, опадают листья.
  • Пораженные части становятся вялыми и дряблыми.
  • Взрослые паразиты образуют колонии на внутренней стороне листьев и стеблях.

Бороться с тлей нужно сразу:

  • Механическая очистка раствором хозяйственного мыла (1 часть мыла на 6 частей воды). Протирать растение каждые три дня, удаляя паразитов и личинок.
  • Опрыскивание отваром чистотела (150 г сухой травы на литр воды) три раза.
  • Использование химических средств, таких как «Искра», «Акарин», «Интавир» по инструкции.

Трипсы

Эти паразиты иногда путают с тлей, но это другой вид. Тело взрослых насекомых продолговатое, черно-коричневое, с крыльями. Личинок трудно увидеть, так как они развиваются внутри тканей растений.

Признаки заражения:

  • Листья обесцвечиваются, появляются желтовато-красные пятна.
  • Пострадавшие участки приобретают серебристый оттенок.
  • Листья становятся липкими.
  • Массовое отмирание листьев и цветков через три недели.

Меры борьбы аналогичны. Необходимо удалить верхний слой почвы и повторить обработку через 14-20 дней.

Паутинный клещ

Этот вредитель также питается соками растений. Заражение происходит при принесении инфицированных растений.

Признаки заражения:

  • Обильные «заросли» паутины между листьями и черешками.
  • Пятна бледно-желтого цвета на листьях.
  • При сильном заражении вся поверхность листьев покрыта паутиной.

Бороться с паутинным клещом сложно. Рекомендуется использовать химические препараты:

  • «Неорон» — уничтожает все жизненные формы клеща.
  • «Скельта» — эффективно уничтожает взрослых клещей и личинок.
  • «Фитоверм» — нарушает механизм усваивания пищи у взрослых клещей.

ПОЧВЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

С этими паразитами сталкиваются реже, но последствия заражения могут быть серьезными.

Почвенные нематоды

Круглые черви, живущие в почве, могут ухудшить состояние растений. Заражение происходит при использовании некачественной почвы.

Признаки заражения:

  • Растение останавливается в росте.
  • Листья желтеют и опадают.
  • Внешних вредителей не видно.
  • Нематоды могут быть обнаружены в пробе грунта.

Бороться с ними сложно:

  • Извлечь растение из горшка, промыть горшок и утилизировать старую землю.
  • Промыть корни и удалить пораженные участки.
  • Высадить растение в свежую почву.

Дождевые черви

Хотя их сложно назвать вредителями, в цветочном горшке они могут создать проблемы. Признаки заражения схожи с нематодами.

Для решения проблемы необходимо заменить почву и промыть корни. После пересадки в чистый грунт растение обычно восстанавливается.

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