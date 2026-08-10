Красивая оранжерея на подоконнике — это не только прекрасное зрелище, но и результат ежедневного труда. Бывает обидно, когда с любовью выращенные растения начинают болеть и погибать из-за вредителей. В этой статье мы представляем ТОП-5 часто встречаемых вредителей комнатных растений и методы борьбы с ними.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ



Наземные вредители встречаются чаще всего и быстро распространяются. Если не бороться с ними, они могут уничтожить всю коллекцию цветов за короткий срок.

Тля

Мелкие насекомые, питающиеся соком растений. Существуют крылатые и бескрылые виды, окраска которых варьируется от зеленого до черного. Тля отличается способностью к быстрому размножению и образованию колоний.

Пути заражения:

Вредитель может «приехать» с букетами или новыми растениями.

Летом насекомые могут залететь в квартиру через открытые окна.

Домашние питомцы могут переносить тлю.

Признаки заражения:

Растения начинают вянуть, опадают листья.

Пораженные части становятся вялыми и дряблыми.

Взрослые паразиты образуют колонии на внутренней стороне листьев и стеблях.

Бороться с тлей нужно сразу:

Механическая очистка раствором хозяйственного мыла (1 часть мыла на 6 частей воды). Протирать растение каждые три дня, удаляя паразитов и личинок.

Опрыскивание отваром чистотела (150 г сухой травы на литр воды) три раза.

Использование химических средств, таких как «Искра», «Акарин», «Интавир» по инструкции.

Трипсы

Эти паразиты иногда путают с тлей, но это другой вид. Тело взрослых насекомых продолговатое, черно-коричневое, с крыльями. Личинок трудно увидеть, так как они развиваются внутри тканей растений.

Признаки заражения:

Листья обесцвечиваются, появляются желтовато-красные пятна.

Пострадавшие участки приобретают серебристый оттенок.

Листья становятся липкими.

Массовое отмирание листьев и цветков через три недели.

Меры борьбы аналогичны. Необходимо удалить верхний слой почвы и повторить обработку через 14-20 дней.

Паутинный клещ

Этот вредитель также питается соками растений. Заражение происходит при принесении инфицированных растений.

Признаки заражения:

Обильные «заросли» паутины между листьями и черешками.

Пятна бледно-желтого цвета на листьях.

При сильном заражении вся поверхность листьев покрыта паутиной.

Бороться с паутинным клещом сложно. Рекомендуется использовать химические препараты:

«Неорон» — уничтожает все жизненные формы клеща.

«Скельта» — эффективно уничтожает взрослых клещей и личинок.

«Фитоверм» — нарушает механизм усваивания пищи у взрослых клещей.

ПОЧВЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ



С этими паразитами сталкиваются реже, но последствия заражения могут быть серьезными.

Почвенные нематоды

Круглые черви, живущие в почве, могут ухудшить состояние растений. Заражение происходит при использовании некачественной почвы.

Признаки заражения:

Растение останавливается в росте.

Листья желтеют и опадают.

Внешних вредителей не видно.

Нематоды могут быть обнаружены в пробе грунта.

Бороться с ними сложно:

Извлечь растение из горшка, промыть горшок и утилизировать старую землю.

Промыть корни и удалить пораженные участки.

Высадить растение в свежую почву.

Дождевые черви

Хотя их сложно назвать вредителями, в цветочном горшке они могут создать проблемы. Признаки заражения схожи с нематодами.

Для решения проблемы необходимо заменить почву и промыть корни. После пересадки в чистый грунт растение обычно восстанавливается.