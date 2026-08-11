Добиться большого урожая крупной садовой голубики удается не каждому дачнику. Однако, исправить ситуацию вполне реально. Проверьте, все ли вы делаете правильно при уходе за кустами, и они обязательно отблагодарят вас обилием ягод.

Для посадки голубики лучше всего подходит осень. После зимовки кустов наступает время активного ухода. В первую очередь необходимо произвести обрезку растения: все обломанные ветки следует удалить острым секатором, предварительно обработанным дезинфицирующим средством.

Голубика предпочитает кислую почву с рН 3-4. Поэтому для ее посадки идеально подойдет смесь хвойного опада и верхового грунта.

Так как кислотность в лунке со временем снижается, важно вносить в почву коллоидную серу. Для этого дважды в сезон — весной и в начале лета — замульчированная почва сверху посыпается порошком, после чего производится полив. Для подкормки кустов удобнее использовать готовые препараты, но некоторые садоводы успешно заменяют их на сульфат аммония, аммиачную селитру или навоз.

Кроме того, важным аспектом для получения хорошего урожая является обработка голубики от вредителей. Даже если вы не заметили насекомых на кустах, профилактика никогда не будет лишней.