Результат стирки белых носков часто разочаровывает из-за серой подошвы. Просто добавить отбеливатель в стиральную машину недостаточно. Приложив немного усилий, вы сможете сделать носочки белоснежными.

Сначала замочите носки в теплой воде с добавлением геля для стирки или стирального порошка. После такой "ванны" тщательно выполощите их и намыльте хозяйственным мылом.

Затем готовьте еще одно купание: в литре горячей воды растворите по 2 столовые ложки нашатыря и кальцинированной соды.

Позвольте носкам полежать в этом растворе около часа, после чего снова прополощите и постирайте в стиральной машине или вручную.

Если времени мало, попробуйте более простой, но не менее эффективный способ. Намочите носки и натрите их хозяйственным мылом, затем обработайте смесью из 100 мл воды и половины чайной ложки лимонной кислоты.

Оставьте белье на 15-20 минут, а затем прополощите в чистой воде.