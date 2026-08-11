Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Два способа стирки белых носков для идеальной чистоты 0 1029

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Два способа стирки белых носков для идеальной чистоты

Результат стирки белых носков часто разочаровывает из-за серой подошвы. Просто добавить отбеливатель в стиральную машину недостаточно. Приложив немного усилий, вы сможете сделать носочки белоснежными.

 

Сначала замочите носки в теплой воде с добавлением геля для стирки или стирального порошка. После такой "ванны" тщательно выполощите их и намыльте хозяйственным мылом.

Затем готовьте еще одно купание: в литре горячей воды растворите по 2 столовые ложки нашатыря и кальцинированной соды.

Позвольте носкам полежать в этом растворе около часа, после чего снова прополощите и постирайте в стиральной машине или вручную.

Если времени мало, попробуйте более простой, но не менее эффективный способ. Намочите носки и натрите их хозяйственным мылом, затем обработайте смесью из 100 мл воды и половины чайной ложки лимонной кислоты.

Оставьте белье на 15-20 минут, а затем прополощите в чистой воде.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посадка пионов: на что обратить внимание?
Изображение к статье: Как избавиться от мух в доме и квартире
Изображение к статье: Корица против муравьев: действительно ли специя помогает избавиться от вредителей?
Изображение к статье: Когда убирать чеснок: три верных признака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: Голосующие руки
Наша Латвия
Изображение к статье: гранулы в ладонях
Наша Латвия
2
Изображение к статье: аптека
Бизнес
Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: Голосующие руки
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео